В ООН призвали прекратить бои в Мариуполе ради эвакуации мирного населения
Сейчас тысячи националистов Украины засели на "Азовстали". Российские военные не штурмуют предприятие и предлагают боевикам сдаться.
В ООН призвали прекратить боевые действия в Мариуполе, потому как "на карту поставлены" якобы тысячи жизней мирных жителей. С таким эмоциональным обращением выступил кризисный координатор организации по вопросам Украины Амин Авад.
"Нам нужна пауза в боевых действиях прямо сейчас для спасения жизней. Чем дольше мы будем ждать, тем больше жизней будет подвергаться опасности. Им должно быть позволено безопасно эвакуироваться сейчас, сегодня. Завтра может быть слишком поздно", — говорится в заявлении Авада.
Напомним, Мариуполь перешёл под контроль ВС РФ. Российские военные и бойцы ЛНР до этого постоянно эвакуировали местных жителей и до сих пор помогают желающим выехать на территорию РФ. А украинские нацбатальоны препятствуют этому, обстреливая гуманитарные коридоры. Оставшиеся в городе нацисты заняли предприятие "Азовсталь", в подземных бункерах их может быть около двух тысяч. Минобороны РФ предлагает боевикам сдаться, а российский лидер Владимир Путин отменил штурм завода, чтобы исключить большие человеческие жертвы.
Getty Images / Leon Klein / Anadolu Agency