В ООН призвали прекратить бои в Мариуполе ради эвакуации мирного населения

Сейчас тысячи националистов Украины засели на "Азовстали". Российские военные не штурмуют предприятие и предлагают боевикам сдаться.

В ООН призвали прекратить боевые действия в Мариуполе, потому как "на карту поставлены" якобы тысячи жизней мирных жителей. С таким эмоциональным обращением выступил кризисный координатор организации по вопросам Украины Амин Авад.

"Нам нужна пауза в боевых действиях прямо сейчас для спасения жизней. Чем дольше мы будем ждать, тем больше жизней будет подвергаться опасности. Им должно быть позволено безопасно эвакуироваться сейчас, сегодня. Завтра может быть слишком поздно", — говорится в заявлении Авада.