Почему Владимир Путин отменил штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе Решение президента объясняется несколькими причинами, однако шансы на безопасный выход для укрывшихся внутри националистов тают с каждым днём. 68626 68626 Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Тактика Российской армии на Украине изменилась

21 апреля министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле доложил об освобождении Мариуполя. Шойгу добавил, что остатки боевиков укрылись в промзоне "Азовстали". Эту территорию от частей 36-й бригады ВМСУ и радикалов националистического полка "Азов" зачищали последние несколько дней. Выслушав министра обороны, глава государства приказал отменить штурм ввиду нецелесообразности и исходя из соображений сохранения жизни российских солдат и офицеров и заблокировать эту территорию.

Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землёй по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела Владимир Путин Президент Российской Федерации

По данным Шойгу, из 8100 человек гарнизона Мариуполя на момент окружения четыре тысячи человек уничтожено, более 1400 сдались в плен. При этом сама зачистка "Азовстали", включая подвалы и все остальные помещения, — это не что-то из области фантастики. По данным министра обороны, на это армии потребовалось бы три-четыре дня. Вместо этого Российская армия применит новую тактику: блокирование территории комбината по всему периметру. Освободившиеся подразделения направятся в другие районы — куда именно идёт армия, пока не известно. Предположительно, "южный фланг" сил ДНР и части Российской армии после перегруппировки, небольшого отдыха и ремонта техники двинутся для соединения с основными силами и замыкания котла, в котором могут быть заперты до 60 тыс. украинских военных и остатки националистических батальонов.

Штурм Мариуполя сегодня: почему не бомбят "Азовсталь"

Вид на завод "Азовсталь". Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Части 36-й бригады морской пехоты ВСУ и подразделения радикалов отступили на территорию промзоны "Азовсталь" ещё в конце февраля. Тогда такой манёвр командующий морпехами полковник Владимир Баранюк счёл удачным тактическим ходом и отвёл к заводу все силы, какие удалось сохранить по мере продвижения Российской армии. Упор был сделан на огромный размер комплекса — площадь "Азовстали" составляет 11 квадратных километров. Там 41 цех, 80 крупных помещений и только объектов, названных в официальных документах столовыми, — 20. Но самое интересное скрыто под толщами земли и бетона.

Подземные коммуникации крупнейшего в Европе металлургического комбината строились с расчётом на то, чтобы выдержать ядерный удар. Там шесть подземных этажей, по которым оставшиеся боевики могут перемещаться как по периметру, так и в высоту. Это и большие подвальные помещения, технологические коммуникации, и комнаты для спецоборудования. Там же находятся галереи с трубами и вентиляционные шахты. Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров рассказал, что от штурма этого комплекса отказались по разумной причине.

Я про этот комплекс знаю не понаслышке. В советские времена после техникума меня отправили в командировку на "Азовсталь". Это настоящий промышленный гигант с огромными подземными хранилищами для разного рода сырья, настоящий город в городе. Тысячи помещений, закоулки. Штурм каждого подземного отсека — это жизни наших солдат. Мы не видим в этом смысла Сергей Гончаров Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"

По мнению военного эксперта, доктора военных наук Константина Сивкова, оказать какое-либо влияние на ход боевых действий блокированные в подвалах "Азовстали" националисты уже не смогут.

Заблокировать выходы на "Азовстали" минимальными силами, чтобы сохранить жизни наших солдат и решать задачи в северной части, то есть ближе к Донецку, ударить уже по основной группировке. Вот и всё. Это вполне разумное решение Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

Батальон "Азов" уничтожен

Фото © ТАСС / Невар Виталий

Возникает вопрос, что теперь будут делать с уцелевшими остатками мариупольского гарнизона и нацистами, оказавшими самое ожесточённое сопротивление. Вероятнее всего, в ход пойдёт тактика классической осады крепости: у боевиков запасы продуктов явно на исходе, если там вообще что-то осталось. Лишённые медицинской помощи, минимальных санитарных условий, они долго не протянут.

Аналитик Daily Mail Гай Адамс нарисовал такую картину: "Истощённые после семи недель непрерывных боёв, они оказываются в опасном положении: без оружия, в меньшинстве и полностью окружённые".

Им пять или шесть раз предлагали сдаться. На любых условиях: пожалуйста, вот автобусы вам, медицинская помощь. Они отказались. В таком случае у нас есть все возможности, чтобы оставить их в подземелье. Они либо выйдут оттуда, либо, извините, сдохнут. Нам от этого ни горячо, ни холодно Сергей Гончаров Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"

Скрыться по земле остатки полка националистов и украинские военные уже не смогут — почти вся техника была выведена из строя ещё в тот момент, когда с завода им. Ильича, который находится севернее главных корпусов "Азовстали", попытался бежать командир 36-й бригады морской пехоты Владимир Баранюк. Вместе с ним удалось уничтожить до 50 украинских военных, а остатки бригады, чудом избежав гибели, отступили обратно.

Побег из Шоушенка, или Когда стоит ждать провокации на "Азовстали"

По некоторым данным, с учётом сдавшихся боевиков и оставшихся в подвалах иностранных наёмников, в числе которых по-прежнему могут находиться офицеры французской разведки DGSE, американской, канадской и британской армий, сейчас на "Азовстали" уцелело около двух тысяч человек, однако с каждым днём их положение ухудшается. Серьёзные ранения, антисанитария, взаимное истребление, общий упадок духа в группировке, неспособность к полноценной контратаке, равнодушие Киева — в такой обстановке особо не повоюешь.

Фото © ТАСС / Невар Виталий

Ветеран спецназа ГРУ, старший лейтенант запаса Павел Грабченко отмечает, что сейчас нужно проявлять особую бдительность, ведь приказ на прекращение штурма не означает, что за промзоной перестанут следить.

Я почти уверен, что через какое-то время будет новая попытка прорыва. Но в этот период, я думаю, в районе "Азовстали" будут работать войска специального назначения. Некоторые передовые силы, например батальон "Сомали", из города постепенно выводятся на другие направления. Большая часть выходов на поверхность из подвалов завода уничтожена, отойти к морю и в район порта они уже не смогут — много раненых, много погибших. Поэтому вариантов два: либо умереть от голода и ранений, либо выйти и сдаться Павел Грабченко Ветеран спецназа ГРУ, старший лейтенант запаса

По словам Грабченко, особое внимание стоит обратить на воздушное пространство. По словам бывшего офицера спецназа, "под шумок" перегруппировки войск из-под Мариуполя украинская армия может снова попытаться эвакуировать офицеров НАТО и оставшихся в подвалах националистов, включая командиров радикалов — Паламара, Волыну и Прокопенко, как это уже было в конце марта и начале апреля . Три попытки вывезти с территории "Азовстали" особо важных лиц закончились для боевиков и их "спасателей" плачевно: все вертолёты, прилетевшие в Мариуполь, были сбиты из трофейных стингеров, а выжившие военные из экипажей взяты в плен (в их числе офицер ГУР Украины с позывным "Бильмак").

По некоторым данным, в ближайшие дни укрывшихся в подвалах завода "Азовсталь" вооружённых людей ожидает дефицит питьевой воды. Эта проблема отмечалась ещё неделю назад — постепенно у запертого внутри гарнизона начинаются конфликты за остатки припасов, поэтому исключать выхода или попытки прорыва из подземелья металлургического комбината в ближайшие дни нельзя.

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак Через сколько времени укрывшиеся в подвалах боевики начнут выходить на поверхность? 0 Пару дней Неделя-две Продержатся месяц

Авторы Сергей Андреев