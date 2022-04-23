Нацисты с "Азовстали" сорвали эвакуацию из Мариуполя, обстреляв место сбора из миномётов

Жертв среди гражданских удалось избежать благодаря профессионализму российских солдат, заявил Басурин.

Киев вновь сорвал эвакуацию мирных жителей из Мариуполя, организованную российской стороной, открыв огонь из миномётов по месту сбора гражданских. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Эта мирная акция была сорвана украинскими националистами, открывшими с территории завода "Азовсталь" огонь из миномётов по объявленному месту сбора граждан возле торгового центра "Порт-сити" на бульваре Шевченко", — сообщил Басурин.

Потерь среди мирного населения и российских военнослужащих удалось избежать благодаря профессионализму солдат. Они смогли спасти из-под обстрела женщин и детей. Один из военных в результате получил ранение. Эти действия в очередной раз подтверждают тот факт, что украинские бойцы готовы стрелять по своим соотечественникам только ради дискредитации усилий ВС РФ, сказал представитель НМ ЛНР. По мнению Басурина, в случае гибели гражданских в результате этой атаки Киев возложил бы вину на Россию.