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Регион
Опубликовано 23 апреля 2022, 13:29
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Украинский трезубец убрали со здания администрации Днепрорудного в Запорожье

Демонтаж трезубца на здании администрации Днепрорудного. Фото © t.me/v_and_z

Демонтаж трезубца на здании администрации Днепрорудного. Фото © t.me/v_and_z

Кроме того, с дома горсовета были сняты плакаты погибших украинских военных, один из которых был убит в июле 2014 года в "Иловайском котле", а другой — в ЛНР.

Со здания администрации города Днепрорудное, который ВС РФ взяли под контроль в марте, спилен украинский трезубец. Об этом сообщает РИА "Новости".

"В военно-гражданской администрации посчитали, что российский флаг и украинский символ плохо сочетаются, и решили избавиться от последнего. Вот так проходит денацификация Днепрорудного", — сказал сотрудник горсовета.

Также были сняты плакаты с изображением погибших украинских военных, один из которых был убит в июле 2014 года в "Иловайском котле", а другой — член нацбатальона "Айдар" — в Луганской Народной Республике.

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Никита Осипов
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