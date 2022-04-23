Украинский трезубец убрали со здания администрации Днепрорудного в Запорожье

Кроме того, с дома горсовета были сняты плакаты погибших украинских военных, один из которых был убит в июле 2014 года в "Иловайском котле", а другой — в ЛНР.

Со здания администрации города Днепрорудное, который ВС РФ взяли под контроль в марте, спилен украинский трезубец. Об этом сообщает РИА "Новости".

"В военно-гражданской администрации посчитали, что российский флаг и украинский символ плохо сочетаются, и решили избавиться от последнего. Вот так проходит денацификация Днепрорудного", — сказал сотрудник горсовета.

Также были сняты плакаты с изображением погибших украинских военных, один из которых был убит в июле 2014 года в "Иловайском котле", а другой — член нацбатальона "Айдар" — в Луганской Народной Республике.