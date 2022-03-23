Полковник Баранец рассказал, как украинские солдаты ради "маскировки" срезают с кожи тату с трезубцем

По словам собеседника Лайфа, переодеться в женскую одежду — это самое простое и очевидное, на что готов противник российской армии, чтобы выйти из окружения и остаться целым.

Маскарад, когда солдаты покидают поле боя в женской одежде, всегда был свойственен армиям, которым вскоре грозит крах. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил военный эксперт, обозреватель КП Виктор Баранец, комментируя новости из Мариуполя, где некоторые украинские военнослужащие пытаются покинуть город, наряжаясь в платья, юбки и туфли.

"Это говорит о панике, о страхе умереть. Бросив оружие, люди покидают военные позиции и, по сути, предают своих командиров, спасая собственные шкуры. Это как раз и есть отображение того низкого морального духа, который сейчас царит в украинских войсках. Окружённые украинские группировки находятся в агонии. Они прекрасно понимают, что им надо либо умереть, либо поднять белый носовой платочек и сдаваться", — рассуждает он.

Баранец отметил, что уйти в женских вещах мало кому удаётся. Обычно разоблачение происходит в ту же секунду, как только взгляд военных задержится на подозрительной "дамочке" или "старике". Впрочем, скрывают беглецы обычно не только пол и род занятий.

"Наши на блокпостах просят или приказывают подозрительным мужикам скинуть с себя фуфайку или пальто. И вдруг мы обнаруживаем на плече кусок вырезанного мяса в том месте, где был украинский трезубец", — рассказал собеседник Лайфа.