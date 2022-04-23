Польша поставила Украине вооружений на $1,6 млрд
Это оборудование "спасает украинский, польский и европейский суверенитет", считает представитель правительства республики.
Польша направила на Украину вооружения на общую сумму более 1,6 миллиарда долларов. Об этом рассказал пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер.
"Польша передала Украине военное оборудование стоимостью около семи миллиардов злотых. Это более 1,6 миллиарда долларов", — написал Мюллер в "Твиттере" и подчеркнул, что "это оборудование спасает украинский, польский и европейский суверенитет".
Ранее Лайф сообщал, что премьер Польши поручил разослать в страны ЕС антироссийские билборды. Также он собирается отправиться в Германию и другие государства с целью как можно больше говорить о событиях на Украине.
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