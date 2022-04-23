Опрос показал, что половина немцев выступает против поставок тяжёлых вооружений Украине

Мнения разделились в зависимости от политических воззрений респондентов. Больше всего поддерживающих эту идею оказалось среди сторонников партии "Зелёные".

50% жителей Германии высказались против инициативы руководства о поставке страной тяжёлого вооружения Украине, при этом 43% поддержали эту идею, следует из опроса, проведённого институтом изучения общественного мнения INSA для издания Bild.

Мнения разделились в зависимости от политических воззрений. Больше всего сторонников поставок вооружения на Украину оказалось в партии "Зелёные" — о согласии заявили 72%, против выступили только 25%. В остальных партиях голоса распределились примерно поровну. До этого опрос организовал институт Forsa. По его данным, большинство немцев (51%) поддерживают поставку наступательного вооружения и тяжёлой техники Украине, ещё 37% выступили против таких поставок.