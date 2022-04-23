Пленный офицер ВСУ рассказал о конфликтах националистов "Азова" с морпехами

Информацию о стычках между военными руководство частей старалось не разглашать, иначе это заинтересовало бы службу правопорядка и "была бы шумиха с расследованиями".

Националисты полка "Азов" конфликтовали с морскими пехотинцами и ставили себя выше остальных. Об этом РИА "Новости" рассказал сложивший оружие украинский офицер Владимир Лабузов.

"Бойцы "Азова" ставили себя выше, чем бойцы не только морской пехоты, но и в целом бойцы украинской армии. С чем это связано, я не знаю, но они постоянно превозносили себя. Возможно, это связано с их ультранационалистической идеологией", — говорит офицер ВСУ.

По словам Лабузова, информацию о конфликтах руководство частей старалось не разглашать, иначе это заинтересовало бы военную службу правопорядка и "была бы шумиха с расследованиями". Бойцам же говорили, что в стычках они виноваты сами.