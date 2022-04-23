Пленный офицер ВСУ рассказал о конфликтах националистов "Азова" с морпехами
Информацию о стычках между военными руководство частей старалось не разглашать, иначе это заинтересовало бы службу правопорядка и "была бы шумиха с расследованиями".
Националисты полка "Азов" конфликтовали с морскими пехотинцами и ставили себя выше остальных. Об этом РИА "Новости" рассказал сложивший оружие украинский офицер Владимир Лабузов.
"Бойцы "Азова" ставили себя выше, чем бойцы не только морской пехоты, но и в целом бойцы украинской армии. С чем это связано, я не знаю, но они постоянно превозносили себя. Возможно, это связано с их ультранационалистической идеологией", — говорит офицер ВСУ.
По словам Лабузова, информацию о конфликтах руководство частей старалось не разглашать, иначе это заинтересовало бы военную службу правопорядка и "была бы шумиха с расследованиями". Бойцам же говорили, что в стычках они виноваты сами.
Ранее сдавшийся украинский военный рассказал, как его обмануло командование. Когда боец, поступив на службу, спросил, чем тероборона отличается от ВСУ, парню ответили, что, выбрав второе, он останется в городе и нужно будет просто охранять дома вместо местной полиции.
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