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Регион
Опубликовано 24 апреля 2022, 14:27
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Силы ДНР за сутки эвакуировали ещё 149 человек из Мариуполя в Безыменное

В настоящий момент граждане находятся в пункте оказания помощи, им ничего не угрожает.

Военнослужащие ДНР за последние сутки эвакуировали из Мариуполя ещё 149 человек, в числе которых 23 ребёнка. Людей перевезли в населённый пункт Безыменное. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

"В течение дня 24 апреля с 08:00 до 16:00 из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района было эвакуировано 149 человек, среди них 23 ребёнка", — сказано в сообщении.

В настоящий момент эвакуированные граждане находятся в пункте оказания помощи, им ничего не угрожает.

ДНР за сутки эвакуировала более 570 человек из Мариуполя в Безыменное
ДНР за сутки эвакуировала более 570 человек из Мариуполя в Безыменное

Напомним, Вооружённые силы России эвакуировали из Мариуполя свыше 143 тысяч мирных жителей. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь, при этом спасли гражданских без какого-либо участия киевских властей, отметили в оборонном ведомстве.

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ТАСС / Станислав Красильников

Оксана Попова
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