Силы ДНР за сутки эвакуировали ещё 149 человек из Мариуполя в Безыменное

В настоящий момент граждане находятся в пункте оказания помощи, им ничего не угрожает.

Военнослужащие ДНР за последние сутки эвакуировали из Мариуполя ещё 149 человек, в числе которых 23 ребёнка. Людей перевезли в населённый пункт Безыменное. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

"В течение дня 24 апреля с 08:00 до 16:00 из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района было эвакуировано 149 человек, среди них 23 ребёнка", — сказано в сообщении.

В настоящий момент эвакуированные граждане находятся в пункте оказания помощи, им ничего не угрожает.