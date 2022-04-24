Силы ДНР за сутки эвакуировали ещё 149 человек из Мариуполя в Безыменное
В настоящий момент граждане находятся в пункте оказания помощи, им ничего не угрожает.
Военнослужащие ДНР за последние сутки эвакуировали из Мариуполя ещё 149 человек, в числе которых 23 ребёнка. Людей перевезли в населённый пункт Безыменное. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"В течение дня 24 апреля с 08:00 до 16:00 из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района было эвакуировано 149 человек, среди них 23 ребёнка", — сказано в сообщении.
В настоящий момент эвакуированные граждане находятся в пункте оказания помощи, им ничего не угрожает.
Напомним, Вооружённые силы России эвакуировали из Мариуполя свыше 143 тысяч мирных жителей. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь, при этом спасли гражданских без какого-либо участия киевских властей, отметили в оборонном ведомстве.
ТАСС / Станислав Красильников