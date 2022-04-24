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Регион
Опубликовано 24 апреля 2022, 14:22
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Американцы возмутились "предсказаниями" Зеленского о России

Глава Украины Владимир Зеленский. © ТАСС Efrem Lukatsky

Глава Украины Владимир Зеленский. © ТАСС Efrem Lukatsky

Один из комментаторов сыронизировал, что лидер Незалежной не может оставить без внимания ни одну камеру и ни один микрофон.

Аудитория американского издания The Hill жёстко раскритиковала Зеленского за видеообращение, в котором тот утверждал, что российские войска представляют угрозу и для других стран в регионе. Так, Зеленский назвал "Операцию Z" только началом и выразил убеждённость, что следующей целью Москвы станет Молдавия.

Под постом о заявлениях Зеленского появилось множество гневных комментариев от разозлившихся американцев, подчеркнувших, что Зеленский якобы готов на всё ради новых поставок оружия.

"Он предпочитает проливать кровь украинцев, а не вести переговоры", — подчеркнул Hubert Bonisseur de la Bath | SOL x NEAR |.

Пользователь Allthewayjumper написал, что "страх нынче в моде". А комментатор Contract Tester сыронизировал, сказав, что Зеленский не может оставить без внимания ни одну камеру и ни один микрофон.

"Решай свои проблемы с Россией, а остальной мир оставь в покое", — высказался Ken Igbinedion.

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Ранее читатели издания посоветовали Зеленскому "принять таблетки и поспать" после его слов о России. Тогда комментаторов возмутило, что глава Незалежной призвал весь мир задуматься об опасности применения Россией ядерного оружия.

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Анатолий Симоненко
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