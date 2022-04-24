Американцы возмутились "предсказаниями" Зеленского о России

Один из комментаторов сыронизировал, что лидер Незалежной не может оставить без внимания ни одну камеру и ни один микрофон.

Аудитория американского издания The Hill жёстко раскритиковала Зеленского за видеообращение, в котором тот утверждал, что российские войска представляют угрозу и для других стран в регионе. Так, Зеленский назвал "Операцию Z" только началом и выразил убеждённость, что следующей целью Москвы станет Молдавия.

Под постом о заявлениях Зеленского появилось множество гневных комментариев от разозлившихся американцев, подчеркнувших, что Зеленский якобы готов на всё ради новых поставок оружия.

"Он предпочитает проливать кровь украинцев, а не вести переговоры", — подчеркнул Hubert Bonisseur de la Bath | SOL x NEAR |.

Пользователь Allthewayjumper написал, что "страх нынче в моде". А комментатор Contract Tester сыронизировал, сказав, что Зеленский не может оставить без внимания ни одну камеру и ни один микрофон.

"Решай свои проблемы с Россией, а остальной мир оставь в покое", — высказался Ken Igbinedion.