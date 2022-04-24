Подоляк предложил России провести спецпереговоры по Мариуполю

Он также призывает провозгласить "реальное пасхальное перемирие" в городе и открыть гуманитарный коридор для мирного населения.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк предложил России провести специальный раунд переговоров по Мариуполю. Об этом он написал в своём твиттере.

"РФ должна подумать об остатках своей репутации. Для этого необходимо три "мариупольских шага", — говорится в публикации.

В частности, Подоляк предложил провозгласить "реальное пасхальное перемирие" в Мариуполе, открыть гуманитарный коридор для мирного населения и согласиться на "специальный раунд переговоров", чтобы Украина забрала или обменяла заблокированных в городе военных.