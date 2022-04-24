Сенатор Цеков заявил, что Западу станет безразлична Украина после "Операции Z"

По его мнению, ряд европейских стран понимает риски, связанные с принятием Киева в состав ЕС.

Поддержка Украины западными странами является временной, поэтому после завершения "Операции Z" Европе станет безразлична судьба Незалежной. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Некая любовь Евросоюза к Украине — всё это временно. Я думаю, придёт отрезвление (у европейских стран. — Прим. Лайфа). Украина стала объектом: антироссийские настроения, воинственность достигли там максимума за последние 8–10 лет, когда Украина почувствовала поддержку Европы и Америки", — сказал Цеков.

По его мнению, ряд западных стран понимает риски, связанные с принятием Украины в состав Евросоюза, а проводимая Россией спецоперация направлена "не столько против Украины, сколько против НАТО". Эксперт подчеркнул, что враждебность Запада некоторое время будет сохраняться, однако когда он "поймёт, что проиграл", то отношение в Европе к нашей стране поменяется.