Сенатор Цеков заявил, что Западу станет безразлична Украина после "Операции Z"
По его мнению, ряд европейских стран понимает риски, связанные с принятием Киева в состав ЕС.
Поддержка Украины западными странами является временной, поэтому после завершения "Операции Z" Европе станет безразлична судьба Незалежной. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
"Некая любовь Евросоюза к Украине — всё это временно. Я думаю, придёт отрезвление (у европейских стран. — Прим. Лайфа). Украина стала объектом: антироссийские настроения, воинственность достигли там максимума за последние 8–10 лет, когда Украина почувствовала поддержку Европы и Америки", — сказал Цеков.
По его мнению, ряд западных стран понимает риски, связанные с принятием Украины в состав Евросоюза, а проводимая Россией спецоперация направлена "не столько против Украины, сколько против НАТО". Эксперт подчеркнул, что враждебность Запада некоторое время будет сохраняться, однако когда он "поймёт, что проиграл", то отношение в Европе к нашей стране поменяется.
Ранее зампостпреда РФ Дмитрий Полянский заявил, что украинцы нужны Западу лишь как пушечное мясо. Дипломат отметил, что уже после первой недели боевых действий на Украине стоимость акций ведущего британского производителя вооружений — BAE Sysтems — выросла на 24%.
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