Пушилин пообещал, что Мариуполь после восстановления станет лучше

По его словам, профильные министерства и ведомства уже занялись оценкой всей необходимой работы, которую предстоит проделать в "ближайшие дни, недели, месяцы".

Глава ДНР Денис Пушилин сегодня прибыл на службу в храм Архистратига Божия Михаила в Мариуполе вместе с сотнями прихожан. В беседе с собравшимися он выразил надежду на скорую победу, а также подчеркнул силу веры и смелость пришедших, несмотря на опасность.

"В Светлый праздник Пасхи мне важно было находиться со своими земляками. Им было тяжелее восемь лет, потому что одно дело — снаряды, мы привыкли к снарядам за эти восемь лет. А то, что пытались сотворить с их душами, с их сознанием, действительно было непросто", — заявил Пушилин, выступая перед прихожанами.

Вместе с тем глава Мариуполя подчеркнул, что из-за украинских националистов, которые находятся на "Азовстали", ситуация пока остаётся сложной. Однако, заявил Пушилин, профильные министерства и ведомства уже занялись оценкой всей необходимой работы, которую предстоит проделать в "ближайшие дни, недели, месяцы". Он пообещал, что Мариуполь после восстановления "будет лучше, чем он был, будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого".