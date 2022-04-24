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Регион
Опубликовано 24 апреля 2022, 14:57
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Украинские националисты обстреляли из миномётов школу в Горловке

Последствия обстрела Горловки. Фото © t.me / TRO_DPR

Последствия обстрела Горловки. Фото © t.me / TRO_DPR

СЦКК ДНР сообщает, что украинские боевики выпустили 16 снарядов калибром 120 мм.

В Горловке под миномётным обстрелом оказалась школа № 68 по улице Новаторов, передаёт телеграм-канал штаба территориальной обороны ДНР со ссылкой на представительство СЦКК ДНР.

"В направлении посёлка шахты им. Гагарина с позиций украинских боевиков были выпущены 16 мин калибром 120 мм", уточнили в штабе и посоветовали во время обстрелов не покидать убежища.

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Ранее сообщалось, что Росгвардия изъяла у 90 задержанных за неделю националистов 30 гранатомётов, 166 ручных гранат, 514 снарядов и мин, более 43 тысяч боеприпасов и два самодельных взрывных устройства.

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Анатолий Симоненко
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