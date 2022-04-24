Украинские националисты обстреляли из миномётов школу в Горловке

В Горловке под миномётным обстрелом оказалась школа № 68 по улице Новаторов, передаёт телеграм-канал штаба территориальной обороны ДНР со ссылкой на представительство СЦКК ДНР.

"В направлении посёлка шахты им. Гагарина с позиций украинских боевиков были выпущены 16 мин калибром 120 мм", — уточнили в штабе и посоветовали во время обстрелов не покидать убежища.