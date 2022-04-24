Украинские националисты обстреляли из миномётов школу в Горловке
Последствия обстрела Горловки. Фото © t.me / TRO_DPR
СЦКК ДНР сообщает, что украинские боевики выпустили 16 снарядов калибром 120 мм.
В Горловке под миномётным обстрелом оказалась школа № 68 по улице Новаторов, передаёт телеграм-канал штаба территориальной обороны ДНР со ссылкой на представительство СЦКК ДНР.
"В направлении посёлка шахты им. Гагарина с позиций украинских боевиков были выпущены 16 мин калибром 120 мм", — уточнили в штабе и посоветовали во время обстрелов не покидать убежища.
Ранее сообщалось, что Росгвардия изъяла у 90 задержанных за неделю националистов 30 гранатомётов, 166 ручных гранат, 514 снарядов и мин, более 43 тысяч боеприпасов и два самодельных взрывных устройства.