Росгвардия за неделю задержала более 90 националистов на юге Украины

Также были изъяты 30 гранатомётов, 166 ручных гранат, 514 снарядов и мин, более 43 тысяч боеприпасов и два самодельных взрывных устройства.

На юге Украины за неделю задержали более 90 националистов и изъяли 283 единицы огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обеспечивают безопасность на освобождённых территориях. За неделю на юге Украины подразделения Росгвардии задержали 91 участника националистического движения, обнаружили 41 единицу военной и специальной автомобильной техники, 2 схрона", — отметили в ведомстве.

Кроме того, из незаконного оборота изъяты 283 единицы огнестрельного оружия, 30 гранатомётов, 166 ручных гранат, 514 снарядов и мин, а также более 43 тысяч боеприпасов и два самодельных взрывных устройства.