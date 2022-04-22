Росгвардия за неделю задержала более 90 националистов на юге Украины
Также были изъяты 30 гранатомётов, 166 ручных гранат, 514 снарядов и мин, более 43 тысяч боеприпасов и два самодельных взрывных устройства.
На юге Украины за неделю задержали более 90 националистов и изъяли 283 единицы огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
"Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обеспечивают безопасность на освобождённых территориях. За неделю на юге Украины подразделения Росгвардии задержали 91 участника националистического движения, обнаружили 41 единицу военной и специальной автомобильной техники, 2 схрона", — отметили в ведомстве.
Кроме того, из незаконного оборота изъяты 283 единицы огнестрельного оружия, 30 гранатомётов, 166 ручных гранат, 514 снарядов и мин, а также более 43 тысяч боеприпасов и два самодельных взрывных устройства.
Ранее ВС РФ нанесли удары ракетами по 14 объектам ВСУ и уничтожили до 120 националистов. В частности, в населённых пунктах Шнурки и Славянск уничтожены склады боеприпасов. А в районе Попасной поразили в том числе пункт управления и два района сосредоточения живой силы.
ТАСС / Усманов Замир