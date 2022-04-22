Шольц заявил о готовности ФРГ стать гарантом безопасности Украины

"Навязанный мир" со стороны России недопустим при подписании документа, а демилитаризация не должна быть реализована, считает он.

Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что конфликт в Незалежной должен завершиться подписанием такого мирного соглашения, которое "позволит Украине в будущем самостоятельно себя защищать". Берлин же станет страной-гарантом, продолжив оснащать украинскую армию вооружением.

"Необходимо перемирие, российские войска должны отступить. Необходимо мирное соглашение, которое позволит Украине защищать себя в будущем. Мы оснастим их так, чтобы их безопасность была гарантирована", — уточнил глава кабмина в интервью журналу Spiegel.

При этом Шольц не стал мелочиться и заявил, что Германия "несёт ответственность за мир и безопасность во всей Европе". А санкции, по его мнению, наносят "огромный ущерб" российской экономике.