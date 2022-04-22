Шольц заявил о готовности ФРГ стать гарантом безопасности Украины
"Навязанный мир" со стороны России недопустим при подписании документа, а демилитаризация не должна быть реализована, считает он.
Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что конфликт в Незалежной должен завершиться подписанием такого мирного соглашения, которое "позволит Украине в будущем самостоятельно себя защищать". Берлин же станет страной-гарантом, продолжив оснащать украинскую армию вооружением.
"Необходимо перемирие, российские войска должны отступить. Необходимо мирное соглашение, которое позволит Украине защищать себя в будущем. Мы оснастим их так, чтобы их безопасность была гарантирована", — уточнил глава кабмина в интервью журналу Spiegel.
При этом Шольц не стал мелочиться и заявил, что Германия "несёт ответственность за мир и безопасность во всей Европе". А санкции, по его мнению, наносят "огромный ущерб" российской экономике.
Лайф писал, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал не допустить победы Российской армии на Украине. Он потребовал от президента РФ Владимира Путина остановить обстрел украинских городов, отвести войска и установить немедленное перемирие.
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