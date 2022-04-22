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Опубликовано 22 апреля 2022, 12:13

Макрон рассказал о поставках артиллерийских установок на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Париж намерен отправить "серьёзное вооружение" киевской стороне: от противотанковых ракетных комплексов "Милан" до самоходных артустановок "Цезарь".

Президент Франции Эмманюэль Макрон поделился планами об отправке Украине 155-мм самоходных артиллерийских установок "Цезарь".

"Мы продолжаем поставлять Украине значительные объёмы вооружения: от ракетного комплекса Milan до артиллерийских установок "Цезарь". Мы должны идти по этому пути, не пересекая красную линию, которая состоит в том, чтобы не оказаться стороной конфликта", — заявил Эмманюэль Макрон в интервью газете Ouest-France.

Макрон не стал раскрывать точное количество поставляемой техники, однако отметил, что это будет серьёзное вооружение. По данным французских СМИ, тяжёлая артиллерия и боеприпасы будут отправлены на Украину в течение нескольких дней. Десятки противотанковых комплексов Milan, взятых из запасов Вооружённых сил Франции, уже доставлены на территорию Украины.

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Ранее Макрон объяснил, почему не называет события на Украине геноцидом, подчеркнув, что у всех слов есть определённые значения, из-за чего нужно быть осторожным в высказываниях.

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Виктория Дитрих
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