Олигарх попытался незаконно вывезти 13 часов, не указанных в декларации. Магнат уже уезжал из Незалежной, когда началась специальная "Операция Z".

Украинские СМИ заявили о задержании на пункте пропуска Краковец во Львовской области Незалежной местного олигарха и бывшего президента киевского футбольного клуба "Динамо" Григория Суркиса. Фото с места случившегося опубликовало издание "Украинская правда".

На кадре видно, что мужчина вышел из автомобиля, который находится на пограничном пункте пропуска. Суркис попытался незаконно вывезти в Польшу 13 часов, не указанных в декларации. Олигарх въехал на Украину 13 апреля в 03:51. По данным источников издания в правоохранительных органах, местного магната выпустили с Украины, однако вывезти предметы ему не разрешили.

Пограничники ждали решения о том, пропускать ли Суркиса, при этом протокол о недекларировании не был составлен. Суркис уже уезжал с Украины, когда началась специальная "Операция Z" по демилитаризации и денацификации Незалежной, но на днях вернулся.