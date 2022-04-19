Предать отца за $1 млн: Как живёт депутат Рады Алексей Гончаренко и откуда у него офшор Украинский парламентарий Гончаренко прославился политической гибкостью: был участником трагических событий в Одессе, выступал за Россию, затем стал националистом, предавал президента и отца. 55119 55119 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Боровский Андрей / Марченко Анна

В списке украинских чиновников, военных и олигархов, замеченных в русофобии и национализме, есть и депутат украинской Верховной рады из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Сейчас он активно расправляется с "оккупантами", правда, смелый только на словах.

Пиар на погибших

Широкой публике он стал известен после участия в беспорядках 2 мая 2014 года у Дома профсоюзов в Одессе. В тот день от рук украинских нацистов погибли 48 человек, ещё 250 получили ранения и отравление угарным газом.

Тогда Гончаренко активно выступил на стороне националистов, позировал на фоне тел сожжённых противников пришедших к власти нацистов, а позже в эфире одного центрального украинского телеканала в передаче Савика Шустера заявил: "Мы очистили Куликово Поле от сепаратистов".

Гончаренко в Доме профсоюзов пиарится на фоне сожжённых жителей Одессы. Фото © politnavigator.net

У многих тогда это вызвало изумление, так как будущего депутата Рады долгое время знали как пророссийского политика, вместе с отцом — Алексеем Костусевым отстаивавшим "русский мир" и русские ценности.

— Мы говорили, говорим и будем говорить на русском языке. Мы думали, думаем и будем думать на русском языке. Наши дети будут знать русскую литературу. Мы прекрасно знаем, кто воевал с фашизмом, а кто стрелял нашим отцам, дедам и прадедам в спины. Мы никогда этого не забудем. Мы должны остановить нашествие нацизма на благодатную землю Украины, — вещал с одесских трибун молодой политик Гончаренко.

Тогда они с отцом, состоявшие в пророссийском объединении "Русский блок", влились в ряды Партии регионов Виктора Януковича. Выступали против "принудительной украинизации" и "навязывания своей истории", носили георгиевские ленты, пели "Катюшу". Гончаренко даже отправился получать второе высшее образование в Москву — в Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Там он получил диплом по специальности "экономика и финансовый менеджмент".

Благодаря Партии регионов он попал депутатом в Одесский облсовет, где его избрали заместителем председателя.

Алексей Гончаренко. Фото © ТАСС / ZUMA / Igor Golovniov

Сын против отца

Однако у Гончаренко были большие амбиции. В 2010 году он задумал стать мэром Одессы и на выборах был конкурентом отца. Отец победил, за что удостоился от подконтрольных сыну городских СМИ травли за сотрудничество с опальным одесским политиком, лидером партии "Родина" Игорем Марковым. Тогда отношения между отцом и сыном закончились.

В 2012-м Гончаренко пошёл на выборы в Верховную раду. Он решил избираться по Киевскому району Одессы, в вотчине его соперника Игоря Маркова. Чуда не произошло, Марков победил с отрывом в 6% и стал депутатом ВР.

Когда-то Гончаренко играл в русофила. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Алексей Гончаренко

Путь предателя

С началом Майдана в 2013 году Гончаренко стал всё больше критиковать президента Виктора Януковича, а когда стало окончательно понятно, что он вот-вот падёт под давлением европейских и американских эмиссаров, быстро вышел из Партии регионов и объявил о поддержке Евромайдана.

Гончаренко перед пылающим Домом профсоюзов 2 мая 2014 года. Фото © politnavigator.net

После событий 2 мая в Одессе Гончаренко приглянулся Петру Порошенко, который привёл его в свой политический блок, а позже — в Верховную раду.

С тех пор Гончаренко стал ярым русофобом. В марте 2014-го, участвуя в работе сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, вместе с делегацией из Грузии внёс предложение исключить Россию из Парламентской ассамблеи Совета Европы.

За это выступление в 2015 году Гончаренко удостоился статуса члена постоянной делегации Верховной рады Украины в ПАСЕ, где стал известен резкой критикой нарушения прав человека Российской Федерацией.

Благодарные жители Одессы дали нардепу по лицу. Фото © antifashist.com

После расстрела Бориса Немцова в 2015 году Гончаренко приехал в Москву для участия в массовом шествии, посвящённом памяти убитого.

Тогда его задержали сотрудники Следственного комитета России, допросили о преступлениях в отношении гражданина РФ во время трагедии в Одессе, затем отпустили. За депутата вступился весь международный либеральный фронт — от московских адвокатов до президента Украины Петра Порошенко.

Уже в Киеве Гончаренко попытался опорочить российских сыщиков, заявив, что якобы подвергся побоям и угрозам. В ответ столичная полиция опубликовала видеозаписи содержания депутата под стражей.

Что там по деньгам?

Что касается достатка, то формально депутат живёт скромно. В 2021-м Гончаренко отчитался о том, что годом ранее купил небольшую квартиру в Киеве стоимостью чуть больше двух миллионов гривен (примерно $70 тысяч). Сам депутат прописан в одесской квартире площадью 34,5 квадратных метра.

Наличными Алексей Гончаренко хранит $45 тысяч и €25 тысяч. При этом зарплата народного депутата в 2020 году составила всего 450 тысяч гривен (примерно $15 тысяч), что более чем в 4 раза меньше стоимости приобретённой квартиры.

Фрагмент декларации о доходах Гончаренко в 2020 году

На Украине Гончаренко бизнес не ведёт. В государственном реестре юрлиц его имя появляется только в связке с различными общественными организациями — он выступает в качестве их учредителя либо директора.

Показательным является скандал, который случился в 2010 году на тех самых выборах мэра Одессы, в результате которых пост достался отцу Гончаренко — Алексею Костусеву.

По данным депутата Игоря Маркова, Гончаренко отказался от поста мэра после солидных откупных в размере одного миллиона долларов. Эта сумма всплыла в декларации одесского депутата в 2011 году, а спустя год таинственно исчезла.

Сведения об аффилированности Алексея Гончаренко с офшорной компанией Resental Holdings Limited. Фото © offshoreleaks.icij.org

Лайф выяснил, что от борьбы за пост главы города Гончаренко отказался 18–19 сентября, а уже 20 сентября 2010 года на Британских Виргинских Островах была зарегистрирована офшорная компания Resental Holdings Limited, собственниками которой стали два человека — Алексей Гончаренко и Александр Боднар. Возможно, речь идёт о 30-летнем украинском актёре студии "Чёрный квадрат", в которой играл спектакли и нынешний помощник президента Алексей Арестович.

В качестве своего домашнего адреса Гончаренко указал: Киев, улица Воровского, 43б, кв. 18. Адрес Боднара — Киев, проспект Героев Сталинграда, д. 7, кв. 26. Resental Holdings Limited существует по настоящее время, однако сейчас находится под штрафными санкциями.

Алексей и Ольга Гончаренко. Фото © vk

Жена в отъезде

У Гончаренко есть супруга Ольга. Судя по декларации мужа, она занимается бизнесом, в 2020 году заработала 4,7 млн гривен (около $160 тысяч), держит наличными почти полмиллиона долларов и 600 000 гривен (около $20 тысяч).

Интересно, что отыскать сведения о бизнесе Ольги Гончаренко в официальных реестрах юридических лиц Украины Лайфу не удалось. Зато после начала СВО России на Украине появилась информация о том, что супруга одиозного депутата якобы находится в России и даже получила здесь статус беженца сроком на три года.

Якобы свидетельство беженца Ольги Гончаренко. Фото © vk

Не исключено, что Гончаренко решил спрятать супругу за пределами Украины. Однако он сам понимает, что в Россию ему путь заказан, — за русофобию, национализм и участие в трагических событиях его могут призвать к ответу.

Алексей Гончаренко. Фото © ТАСС/ZUMA Должен ли Следственный комитет России привлекать к ответственности иностранных депутатов? 0 Да, перед законом все равны Нет, он является спецсубъектом, пусть им занимается Украина Иностранный депутат может говорить что угодно в своей стране

Авторы Евгений Кузнецов