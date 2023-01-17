Как актёр Арестович стал главным пропагандистом Украины Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что написал заявление об отставке. Чем он известен? 122879 122879 Коллаж © LIFE. Фото © kino-teatr.ru, Shutterstock

Поводом для отставки стал громкий скандал с участием Арестовича. В прямом эфире он заявил, что жилой дом в Днепропетровске был разрушен обломками ракеты, сбитой украинской ПВО.

Алексей Арестович — до недавнего времени главный рупор пропаганды Офиса президента Украины. На территории Незалежной он единственный, кто успешно конкурирует с популярным блогером Юрием Подолякой, освещающим ход СВО с пророссийской точки зрения. По данным статистики запросов компании Google, интерес к Арестовичу и Подоляке на Украине примерно равный, однако мнение первого пользуется спросом, прежде всего на западе страны и в центре, тогда как Подолякой интересуются на Юго-Востоке.

Причины популярности Арестовича заключаются в его умении убеждать своего зрителя в якобы успехах украинской армии на фоне разгрома её тылов, тотального отступления и массовой сдачи в плен российским войскам. Интересно, что к этой способности "заговаривать зубы" нынешний внештатный советник главы Офиса президента шёл годами.

Перед своей аудиторией Арестович предстаёт в самых разных и порой неожиданных и противоречивых амплуа. Он популярный блогер, актёр, политический и военный обозреватель, колумнист, организатор психологических семинаров и тренингов, а также благотворительного фонда для психологической поддержки военнослужащих в зоне так называемой АТО (в 2014−2017 годах).

Философ и эзотерик. Фото © YouTube / Alexey Arestovych

Актёр, психолог, русофоб

Согласно официальной биографии, Алексей Арестович родился 3 августа 1975 года в Грузии. Позже семья переехала в Киев, где парень окончил среднюю школу и поступил на биологический факультет университета им. Тараса Шевченко. На первом же курсе он бросил учёбу, поскольку увлёкся театральной деятельностью.

После этого Арестович на протяжении 17 лет играл в театре "Чёрный квадрат". Кроме театральных подмостков он известен съёмками в рекламе и ролью Люси Зайцевой в комедии "Не бойся, я рядом", что в последнее время стало поводом для стёба над пропагандистом. В общем, карьера складывалась вполне удачно, но амбиции Арестовича привели его в военную среду.

В 1999 году он поступил в Одесский институт сухопутных войск, в котором освоил английский язык и параллельно получил диплом военного переводчика. После этого служил кадровым офицером разведки, работал в Главном управлении разведки. В 2005 году после "оранжевой революции" он со скандалом уволился из армии и примкнул к известному украинскому националисту, одному из создателей современной инкарнации УНА-УНСО* Дмитрию Корчинскому.

Оба сначала противостояли "оранжевым", сотрудничали с Александром Дугиным, а после 2008 года рисовали планы обороны Крыма от "российской орды". В это же время Арестович учился в школе психологии, которую окончил в 2010 году, и после этого снова подался в телевизор: как психолог-консультант и специалист по конфликтологии участвовал в съёмках шоу "Научите нас жить" на телеканале ICTV.

Сцена с Люсей Зайцевой в исполнении Арестовича. Фото © YouTube / Oleksa Bayda

Конъюнктурщик

В 2014 году Арестович стал писать на военные темы, связанные с событиями в Донбассе, отправился добровольцем на фронт и якобы там служил в разведке, совершив, по его словам, 33 выхода за линию фронта. Впрочем, даже украинские СМИ относились к этим подвигам с большой долей скепсиса.

Было отчего, ведь официальный представитель Офиса президента Украины никогда и не скрывал, как он цинично относится к жителям страны. До сих пор в соцсетях обсуждают откровения Арестовича в эфире одного из украинских телеканалов, где пропагандист рассказал, как манипулирует мнением народа с помощью технологий НЛП.

Арестович рассказывает, каким образом он обманывает людей на Украине. Видео © t.me/bbbreaking18

Интересная деталь: с 2017 года он активно публично поддерживал президента Петра Порошенко и яростно критиковал Владимира Зеленского, объявившего о своём решении баллотироваться на пост главы страны. Смена политических убеждений Арестовича пришлась на октябрь 2020 года, когда его назначили спикером украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Известно, что незадолго до своего назначения Арестович неожиданно стал публично нахваливать нового президента, якобы увидев в нём способного и работящего человека.

Волшебный зять

Лайф изучил биографию Арестовича и членов его большой семьи и пришёл к выводу, что многие успехи в жизни пропагандиста могли быть связаны со статусом его родных.

Олеся Арестович-Корнийчук — родная сестра Алексея Арестовича. Фото © arestovich.notarius.ua

Например, попасть в обойму Зеленского ему могла помочь сестра — Олеся Арестович-Корнийчук. 49-летняя женщина замужем за высокоранговым украинским чиновником — 53-летним Андреем Корнийчуком.

В своё время он работал в Управлении делами Верховной рады Украины и дослужился до секретаря делегации Верховной рады в ПАСЕ. В настоящее время Корнийчук трудится советником Посольства Украины в Ливане, а его супруга — частным нотариусом в Киевском городском нотариальном округе.

Старший брат Алексея Арестовича Сергей. Фото © "ВКонтакте" / Сергей Арестович

Судя по документам, паре может принадлежать несколько квартир в Турецком городке — одном из старых киевских жилмассивов Соломенского района, построенном для отставных военных, служивших в ГДР. Там же находится квартира, которую таким образом получил глава семейства — Николай Арестович. Сейчас двушки в этих домах продаются по $120 тыс.

Интересно, что все Арестовичи предпочитают селиться именно в Соломенском районе. Лайф нашёл минимум пять квартир семьи, расположенных по соседству друг с другом. Одна из них находится на улице Кадетский Гай, дом 6. Четырёхкомнатная квартира здесь оценивается в $250 тыс.

Ещё один адрес: улица Авиаконструктора Антонова, 43. Это кирпичное здание советской постройки. Здесь жильё подешевле: за двушки просят $75 тыс. Квартира на улице Ереванской, 14Б сейчас принадлежит старшему брату Алексея — Сергею Арестовичу. В этой пятиэтажной кирпичной хрущёвке двушки продаются по $60 тыс.

Дом № 6 по улице Кадетский Гай. Здесь прописаны Арестовичи-старшие.

Кто отец Арестовича

72-летний отец — бывший кадровый военный, служивший в ГДР, а позже, согласно официальной биографии, начальником приёмной комиссии в Академии Национальной обороны. Правда, академия столько раз меняла название, что понять, в какой период там работал Арестович-старший и работал ли вообще, совершенно невозможно.

Последнее время пенсионер трудился в киевском Областном центре профессиональной медицинской и социальной реабилитации инвалидов, а параллельно — в 2015 году — стал собственником фирмы "Технодекс", занимающейся производством оружия и боеприпасов. Уставной капитал предприятия составил 100 тыс. гривен (примерно 300 тыс. рублей), однако по документам никакую деятельность "Технодекс" не ведёт. За 2020 год компания задолжала казне 16,2 тыс. гривен, но предприятие при этом никто закрывать не собирается.

Арестович-старший. Фото найдено по номеру телефона в WhatsApp (принадлежит запрещённой в РФ Meta)

У пенсионера две скромные модели Renault: Logan и Clio Symbol, а с 2018 года он числится владельцем премиального седана Mercedes-Benz S500L.

Кем работает мать Арестовича

Мать — 74-летняя Тамара Арестович — женщина интересная. Сейчас она возглавляет обслуживающий кооператив "Темп-2" — в его ведении находится дом по адресу улица Авиаконструктора Антонова, 43, в котором зарегистрирована ещё одна квартира Арестовичей.

До этого женщина была фигуранткой уголовного дела по статье 190 УК Украины ("Мошенничество с целью приобретения права на имущество"), по которой ей могло грозить до 12 лет лишения свободы.

Выписка из реестра юридических лиц Украины, подтверждающая, что в собственности Арестовича-старшего есть предприятие по производству оружия и боеприпасов

Как описывали ситуацию пострадавшие, будучи бухгалтером садового общества "Эколог", предприимчивая женщина оформляла перевод элитных земель из Гослесфонда в Иванковический поселковый совет Васильковского района Киевской области таким образом, что владельцы участков теряли в площади сразу по несколько соток. При этом "излишки" оформлялись на мужа — Николая Арестовича.

Это дело так и не дошло до суда, его дважды тормозили на разных этапах следствия. Пострадавшие уверены, что избежать ответственности Тамаре Алексеевне помогал зять — Андрей Корнийчук.

Странный бизнес пропагандиста

По свидетельству театральных однокашников Арестовича, в момент учёбы он уже занимался бизнесом и у него была продюсерская компания "Аегис Фiлмз". Фирма с этим названием в украинском реестре юрлиц действительно числится, но в совладельцах сейчас другие люди. Например, российский актёр из Ярославля Кирилл Бурдихин.

Фирмы Алексея Арестовича. Помимо продюсерской компании у пропагандиста также был благотворительный фонд имени себя, фирма по сдаче в аренду собственной недвижимости и консалтинговая компания, которые обычно используют для коррупционных схем

Интересно, что по бумагам свою деятельность компания не вела никогда, да и сам Арестович не очень её продвигал и пиарил. Возможно, "Аегис Фiлмз" использовалась в теневых схемах финансирования. А после того, как надобность в этом отпала, он избавился от фирмы путём уступки права собственности.

* Организация запрещена в Российской Федерации.

Почему Зеленский так долго держал около себя Арестовича? 0 Тот слишком много знает о жизни президента Как никто другой может сочинять фейки и вести пропаганду Через него можно угрожать России

Авторы Евгений Кузнецов