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16 января, 16:45

Рада собирает подписи за увольнение Арестовича из-за правды о работе украинской ПВО

Рада собирает подписи за отставку Арестовича после его слов о работе украинской ПВО

Верховная рада начала собирать подписи за отставку советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича после его признания в том, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за украинской системы ПВО. Об этом сообщил депутат парламента Незалежной Алексей Гончаренко.

"Арестовичу пора в отставку! Мы с другими народными депутатами собираем подписи с требованием уволить скандального советника ОП", — написал он в своём телеграм-канале.

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Ранее Кремль напомнил про признание Киева о причине обрушения дома в Днепропетровске. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ещё раз подчеркнул, что российские ВС наносят удары исключительно по военным целям — очевидным или замаскированным.

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Wikipedia / Office of the President of Ukraine

Ирина Фальке

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