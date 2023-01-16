Рада собирает подписи за увольнение Арестовича из-за правды о работе украинской ПВО

Верховная рада начала собирать подписи за отставку советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича после его признания в том, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за украинской системы ПВО. Об этом сообщил депутат парламента Незалежной Алексей Гончаренко.

"Арестовичу пора в отставку! Мы с другими народными депутатами собираем подписи с требованием уволить скандального советника ОП", — написал он в своём телеграм-канале.