Рада собирает подписи за увольнение Арестовича из-за правды о работе украинской ПВО
Рада собирает подписи за отставку Арестовича после его слов о работе украинской ПВО
Верховная рада начала собирать подписи за отставку советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича после его признания в том, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за украинской системы ПВО. Об этом сообщил депутат парламента Незалежной Алексей Гончаренко.
"Арестовичу пора в отставку! Мы с другими народными депутатами собираем подписи с требованием уволить скандального советника ОП", — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее Кремль напомнил про признание Киева о причине обрушения дома в Днепропетровске. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ещё раз подчеркнул, что российские ВС наносят удары исключительно по военным целям — очевидным или замаскированным.
Wikipedia / Office of the President of Ukraine