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Опубликовано 16 января 2023, 19:36

Комитет Госдумы поддержал повышение акцизов на сигареты, папиросы и жидкости для вейпов

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки Правительства РФ, по которым с 1 марта 2023 года увеличиваются акцизы на сигареты, папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для вейпов. Документ отправится на рассмотрение в нижнюю палату парламента 18 января.

"Мы переходим с двух объектов налогообложения на один. То есть если сейчас у нас облагаются как электронные системы доставки никотина, так и сама жидкость в них, то сейчас в рамках данных поправок будет один объект налогообложения акцизом — это жидкость для электронных систем доставки никотина", — пояснил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов на заседании.

Акцизы на жидкости для вейпов с 1 марта предлагается повысить с 18 до 20 рублей за миллилитр, на весь 2024 год — до 21 рубля, на 2025 год — до 22 рублей, а на нагреваемый табак — до 8669 рублей, 9016 рублей и 9377 рублей за килограмм соответственно. Акцизы на сигареты и папиросы могут увеличить до 2603 рублей за тысячу штук плюс 16% максимальной розничной цены. А в 2025 году эта ставка дойдёт до 2815 рублей плюс те же 16%.

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Ранее сообщалось, что жидкость для электронных сигарет на 95% состоит из синтетического никотина, чтобы как можно больше людей подсело на вейпы. Кроме того, это способствует инфарктам и инсультам, а также наравне с обыкновенным табаком поддерживает все воспалительные процессы.

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Татьяна Миссуми
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