В Минздраве рассказали о связи между ароматизаторами в вейпах и воспалением лёгких

Жидкость для электронных сигарет на 95% состоит из синтетического никотина, чтобы как можно больше людей подсело на вейпы. Об этом Лайфу рассказала руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России Маринэ Гамбарян.

По её словам, синтетический сульфат, содержащийся в жидкостях, очень токсичный и вызывает сильную зависимость. Именно он способствует инфарктам и инсультам, а также наравне с обыкновенным табаком поддерживает все воспалительные процессы. Однако у обычного табака и синтетического разные механизмы попадания в организм, уточнила специалист.

"Синтетический проникает через слизистую, нигде не фильтруется и сразу попадает в кровь. Даже маленький объём веществ, входящих в жидкость для вейпов, может нанести вред. Например, карболовые соединения и глицерин, которые необходимы, чтобы создавать пар. Альдегидные ароматизаторы являются очень токсичными. Однако, когда вдыхаешь вкус малины или шоколада, не создаётся ощущения, что есть что-то вредное", — пояснила Гамбарян.

Ароматизаторы вызывают воспаление лёгких, пневмонию, атеросклероз и внутрисосудистые воспаления. Причём, по словам собеседницы Лайфа, их список постоянно растёт, но проверять состав веществ просто не успевают. В итоге на прилавки попадает много некачественной жидкости для вейпов, использование которой может привести к интоксикации.

"Нельзя сказать, сколько нужно курить, чтобы интоксикация привела к смерти. Это зависит конкретно от вейпа, от того, контролировалась ли в нём подача дыма, мощность пара, и от того, насколько интенсивно этот пар вдыхался", — заключила Гамбарян.