В Волгограде могут сделать выходными дни юбилея победы под Сталинградом

Дни празднования 80-летия победы в Сталинградской битве могут быть объявлены выходными в Волгоградской области. О такой инициативе сообщает пресс-служба местной администрации, уточнив, что губернатор Андрей Бочаров провёл совещание по вопросу предстоящего мероприятия.

"В оставшееся до памятной даты время губернатор поставил задачи: <…> учитывая значимость празднования 80-летия Сталинградской победы, представить предложения по объявлению дополнительных выходных дней в Волгоградской области в дни празднования 80-летия Сталинградской победы", — отмечается в тексте.

Празднование исторического события состоится 1 и 2 февраля в Волгограде. Утвердить выходные в обозначенные даты предстоит депутатам областной думы.