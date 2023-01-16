В Волгограде могут сделать выходными дни юбилея победы под Сталинградом
Волгоградский губернатор Бочаров предложил сделать выходными дни юбилея победы в битве за Сталинград
Дни празднования 80-летия победы в Сталинградской битве могут быть объявлены выходными в Волгоградской области. О такой инициативе сообщает пресс-служба местной администрации, уточнив, что губернатор Андрей Бочаров провёл совещание по вопросу предстоящего мероприятия.
"В оставшееся до памятной даты время губернатор поставил задачи: <…> учитывая значимость празднования 80-летия Сталинградской победы, представить предложения по объявлению дополнительных выходных дней в Волгоградской области в дни празднования 80-летия Сталинградской победы", — отмечается в тексте.
Празднование исторического события состоится 1 и 2 февраля в Волгограде. Утвердить выходные в обозначенные даты предстоит депутатам областной думы.
Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесён законопроект, подразумевающий ежегодную выплату участникам Великой Отечественной войны в размере 75 тысяч рублей. Выплачивать деньги предлагается также вдовам военнослужащих, погибших в период с 1941 по 1945 год.
ТАСС / Георгий Липскеров