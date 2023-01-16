ВСУ обстреляли жилой дом и торговый центр в Донецке, под завалами могут быть люди

В Калининском районе Донецка повреждены магазин, аптека и жилой дом в результате обстрела со стороны ВСУ, ранения получили три человека. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

"По уточнённой информации, зафиксированы попадания украинских снарядов в здание супермаркета "Авоська" на проспекте Ильича и аптеку на остановке напротив мясокомбината. Также пострадал жилой дом", — написал он.

По данным МЧС ДНР, под завалами трёхэтажного торгового центра, где находились аптека и магазин, могут быть люди. Сейчас на месте работают экстренные службы, привлечены кинологи к поисково-спасательным работам. Всего задействовано 15 единиц техники, 53 человека личного состава.

Под завалами ТЦ в Донецке могут быть люди. Фото © t.me / МЧС ДНР

"По прибытии первых подразделений установлено обрушение конструкций здания без последующего горения. Обнаружено трое пострадавших, которые находились рядом с местом происшествия. По поступившей информации, под завалами могут находиться люди", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Позже представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), добавило, что в Калининском районе Донецка также повреждены СТО "Автопрофи" и маршрутное такси № 46. ВСУ вели обстрел города из РСЗО, выпустив три ракеты.