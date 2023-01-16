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16 января, 08:06

ВСУ обстреляли жилой дом и торговый центр в Донецке, под завалами могут быть люди

<p>В Донецке под обстрелы попали жилой дом, аптека, магазин. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/kulemzin_donetsk/12932" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей КулемZин</a></p>

В Донецке под обстрелы попали жилой дом, аптека, магазин. Обложка © t.me / Алексей КулемZин

В Калининском районе Донецка повреждены магазин, аптека и жилой дом в результате обстрела со стороны ВСУ, ранения получили три человека. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

"По уточнённой информации, зафиксированы попадания украинских снарядов в здание супермаркета "Авоська" на проспекте Ильича и аптеку на остановке напротив мясокомбината. Также пострадал жилой дом", написал он.

По данным МЧС ДНР, под завалами трёхэтажного торгового центра, где находились аптека и магазин, могут быть люди. Сейчас на месте работают экстренные службы, привлечены кинологи к поисково-спасательным работам. Всего задействовано 15 единиц техники, 53 человека личного состава.

Под завалами ТЦ в Донецке могут быть люди. Фото © t.me / МЧС ДНР

Под завалами ТЦ в Донецке могут быть люди. Фото © t.me / МЧС ДНР

"По прибытии первых подразделений установлено обрушение конструкций здания без последующего горения. Обнаружено трое пострадавших, которые находились рядом с местом происшествия. По поступившей информации, под завалами могут находиться люди", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Позже представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), добавило, что в Калининском районе Донецка также повреждены СТО "Автопрофи" и маршрутное такси № 46. ВСУ вели обстрел города из РСЗО, выпустив три ракеты.

Два человека погибли в результате обстрела ВСУ Новопскова из HIMARS

Два человека погибли в результате обстрела ВСУ Новопскова из HIMARS

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли город Шебекино Белгородской области, пострадавших нет. Снарядами повреждены торговые ряды на рынке.

Татьяна Миссуми

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