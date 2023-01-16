17 особняков Валерия Меладзе: Как певец зарабатывает и чем владеет в России Оглавление Как Меладзе поддерживает Украину Где живёт Валерий Меладзе Как живёт и зарабатывает семья певца Как Меладзе стал банкиром и строителем Валерий Меладзе с домочадцами поддерживает Украину, но их роскошные особняки и квартиры, торговые центры и рестораны находятся в России. Как живёт и чем владеет скандальный артист? 142614 142614 Коллаж © LIFE. Фото © VK / Валерий Меладзе, © Shutterstock

Как Меладзе поддерживает Украину

В Сети форсится видео, где Валерий Меладзе полушёпотом подхватывает фразу "Слава Украине!". Ролик сняли на новогоднем корпоративе в Дубае.

— Слава Украине, братан! — подначил звезду кто-то из гостей.

— Героям слава! — тихо ответил Меладзе.

— О, красавчик! Обожаю тебя, — обрадовался гость.

Напомним, что этот лозунг был принят в рядах Украинской повстанческой армии (УПА)* и использовался националистами как своеобразный пароль.

Валерий Меладзе шепчет: "Героям слава!" Видео © t.me/SHOT

В России возмутились. Общественники потребовали снять песни Меладзе с отечественных эфиров, а его самого признать иноагентом. В Совете Федерации предложили лишить певца российского гражданства, а первый замглавы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой направил обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку действиям Меладзе.

В Незалежной Валерия Меладзе раскритиковали. Украинский продюсер Михаил Ясинский подметил, что российский артист пытается усидеть на двух стульях. И это действительно так, судя по оправданиям Меладзе.

— Да, я сказал "Слава Украине!", в этом нет политики. Я артист, я работаю для людей. В Дубае я скажу "Слава Украине!", а в России — "Слава России!" Если артист выбирает чью-то сторону, то теряет часть поклонников. Теряет свой хлеб. Я занимаюсь музыкой, а не политикой, — заявил певец.

Братья Меладзе с родителями и сестрой Лианой. Фото © vk / Валерий Меладзе

Напомним, Валерий Меладзе тесно связан с Украиной: его старший брат, Константин, имеет украинское гражданство и прописку в Киеве.

Где живёт Валерий Меладзе

Полтора года назад в гости к Валерию Меладзе пришла снимать передачу Ксения Собчак. Певец беседовал с ней в красивом зале с панорамными окнами. Затем он повёл телеведущую вдоль живописной речки и аккуратно подстриженных растений. Лайф выяснил, что Меладзе живёт в посёлке класса люкс "Миллениум парк" на Новорижском шоссе в Истринском районе Подмосковья.





Треть территории здесь отведена под зелёные зоны: пять парков, четыре озера, десять километров прогулочных аллей, пять километров искусственных водных каналов, где плавают толстолобики. Всё это украшено ажурными скамейками и беседками. По периметру заботливо высажены карликовые деревья бонсай, плакучие ивы и берёзы. Рядом лучшая подмосковная гимназия, бутики мировых брендов, гольф- и боулинг-клуб. К услугам местных жителей круглосуточные охрана и служба консьержей Service Point.

По документам роскошный дворец, где Меладзе принимал гостью, принадлежит не ему, а его престарелой матери. Стоимость может доходить до 650 млн рублей. На кадрах с дрона видно, что рядом возводится ещё один коттедж. "Для брата Константина", — признался певец в интервью.

Дворец семьи Меладзе в КП "Миллениум парк". Видео © LIFE

Но если судить по прописке, то Валерий Меладзе — человек скромный. Он зарегистрирован в панельке на окраине Москвы, где у него в собственности малогабаритная трёшка не дороже 20 млн рублей. Автопарк певца, зарегистрированный по этому адресу, дороже раз в шесть. Он собирает машины марки Mercedes: в 2019 году купил микровэн B180, в 2020-м — "гелик" AMG G63 (сейчас стоимость доходит до 50 млн), внедорожник GLS 400 (до 20 млн), седан E200 (до 7 млн) и минивэн V250 (до 15 млн), а в 2021-м — роскошный флагман S350 (до 35 млн). Все эти автомобили, согласно базе ГИБДД, до сих пор принадлежат ему.

"Гелендваген" Валерия Меладзе стоит в 2–3 раза дороже его официального по паспорту жилья. Фото © 2gis.ru, © nomerogram.ru

Два года назад Валерий Меладзе рассказывал, что является совладельцем "Ритм энд блюз кафе" на Арбате в Староваганьковском переулке. Впрочем, в уставных документах имени певца нет. Это заведение отчитывается по упрощённой системе, поэтому доходы неизвестны.

Как живёт и зарабатывает семья певца

Валерий Меладзе с дочками от первого брака: младшей Ариной, средней Софико и старшей Ингой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hello__ru

Старшая дочь Меладзе, 31-летняя Инга, развивает в России ювелирный бренд Apeiron. Последний пост, опубликованный в соцсетях её бизнеса, окрашен в жовто-блакитные цвета и снабжён подписью: "Будем перечислять 10% от каждой покупки в фонд Красного Креста для оказания помощи переселенцам из Донбасса".

У Инги Меладзе есть жильё в панельной высотке на московской улице Оршанской в районе Крылатские Холмы: дом ничем не примечателен, зато метраж её квартиры — нескромные 130 квадратов. Цена около 40 млн рублей. Ещё девушка постит фотографии деревянного коттеджа красного цвета, затерянного где-то в глухих лесах, называя его дачей.









Средняя дочь Меладзе, 23-летняя Софико, после начала СВО учредила московское предприятие "Азмуу", занимающееся арендой интеллектуальной собственности. Сооснователем выступила украинка Елизавета Зноба, владелица киевского молокозавода Azmoo. Видимо, его продукцию планируется поставлять через фирму Софико в Россию. Пару месяцев назад девушка передала долю в бизнесе третьему лицу, по некоторым признакам, номиналу.

Софико планировала до конца прошлого года открыть на Остоженке винный бар под названием Omela. Family rooms. Товарный знак принадлежит недавно учреждённой ею компании ООО "Кафе Набоков". В переулках Остоженки есть фешенебельный ЖК под похожим названием — "Набоков". Регулярно и не первый год Софико заказывает туда на ресепшен еду из ресторанов. С большой долей вероятности, она владеет там жилплощадью.

— Это настоящий клубный дом, всего 15 квартир, очень качественная отделка. Внутри всё очень стильно — дизайн лондонского бюро, — оставил отзыв на ЖК "Набоков" кто-то из его жильцов. Среднюю цену за здешние апартаменты риелторы определили на уровне 214 млн рублей за трёхкомнатные и 462 млн — за четырёхкомнатные.

Винный бар дочка Меладзе до сих пор не открыла. Предполагаемое помещение под него пустует. Оно потянет на стоимость под сотню миллионов и тоже может принадлежать Софико.













Прошлой осенью Софико вышла замуж за эстонца Савву Байбакова. Он трудится топ-менеджером в отцовской компании Globaltic, поставляющей уголь для барбекю в Западную Европу. В России на Савву зарегистрировано ИП в сфере управления недвижимостью. У этого бизнеса есть сайт Prowork.su. Судя по нему, зять Меладзе сдаёт в аренду помещение в премиальных московских бизнес-центрах "Верейская плаза III", W Plaza 2 и Victory park plaza. В общей сложности он предлагает 3300 квадратов, за которые просит 8,6 млн рублей в месяц. В одном из этих БЦ базируются юрлица Софико. Вероятно, пара совместно владеет этими площадями.

За супругами числится ещё одно элитное жильё в Москве — студия на последних этажах ЖК бизнес-класса "Матч-пойнт" на улице Василисы Кожиной стоимостью около 30 млн рублей.

Младшей, 20-летней дочери Арине, Валерий Меладзе подарил трёхкомнатную квартиру в красногорском малоэтажном ЖК "Рублёвское предместье" на закрытой территории у леса — это около 25 млн рублей.

Но прописана Арина в другом месте — в трёшке ЖК "Вандер парк" на Рублёвском шоссе. Это квартал бизнес-класса на северо-западе Москвы. Автор проекта — известное голландское бюро. Лаконичный внешний облик, разнообразие геометрических форм, сад с привезёнными из-за границы растениями. Цена квартиры — до 50 млн рублей.

В конце нулевых родственники Меладзе — дочери, пожилой отец и брат — стали владельцами трёхуровневых таунхаусов в красногорском коттеджном посёлке "Коровино" рядом с усадьбой "Архангельское". Стоимость каждого — до 65 миллионов рублей. Один из этих домов был продан в 2014 году.

Во владении семьи Меладзе ещё есть коттедж площадью 385 квадратов в стиле хай-тек на территории рублёвского посёлка "Знаменское поле". Там живёт дочь певца Софико Меладзе. В продаже есть похожий объект за 90 млн рублей.

Жена Меладзе, Альбина Джанабаева, не связана с какой-либо дорогостоящей недвижимостью. Самый интересный адрес у неё был в Долгопрудном в кирпичном доме, где многокомнатные квартиры стоят до 20 млн рублей.

Как Меладзе стал банкиром и строителем

СМИ писали, что Валерий Меладзе входил в состав директоров Инвестторгбанка до 2007 года. Но недавно певец дал интервью, из которого следует, что он продолжает являться топ-менеджером банка. Его слова подтверждает база СПАРК.

— Сначала было просто частное выступление для банка, потом я познакомился ближе с руководством, которое в итоге пригласило меня в совет директоров. Параллельно я начал заниматься сделками с землёй и строительством, а банк помогал мне кредитами. Когда начали определяться области, за которые отвечают члены совета директоров, получилось так, что я отчасти мог взять недвижимость на себя, — рассказал Меладзе.

Интересно, что в 2021 году председатель правления Инвестторгбанка был осуждён на семь лет тюрьмы за хищение миллиардов из банка. Но сумел скрыться от российского правосудия в Монако.

Судя по базе СПАРК, Валерий Меладзе до сих пор заседает в совете директоров Инвестторгбанка.

Первый объект, который построил Меладзе, — это торговый центр "Вантаж" в Восточном Бирюлёво. И, похоже, изначально здание возвели без всех необходимых разрешений.

— Пришлось проходить массу всевозможных комиссий, чтобы легализовать это здание, — признался как-то певец.

Этим торговым центром Валерий Меладзе владеет через ООО "Вантаж". Его кадастровая цена 145 миллионов рублей, площадь 15 соток. Почти половину здания арендует розничная сеть "Магнит". Также там снимают помещения ломбард, автошкола, парикмахерская экономкласса и магазин низких цен "Фикс прайс". К слову, госинспекция посчитала, что это нецелевое использование земли под ТЦ, и подала в суд, чтобы разорвать арендное соглашение. Меладзе отбил иск и теперь может сдавать свои площади кому захочет.

Торговый центр "Вантаж". Фото © Yandex Карты

Пару лет назад Меладзе обмолвился, что возвёл 17 особняков.

Один из первых особняков, к строительству которых имеет отношение Валерий Меладзе, находится в одинцовском посёлке Горки-2 в КП "Ассоциация околица". По данным Росреестра, в 2000 году певец поставил там на кадастровый учёт десять соток собственной земли. Её предыдущим хозяином, буквально день, был Антон Кичкин, сын заместителя главного архитектора Одинцовского района.

Вскоре на этой земле Меладзе возвёл странный особняк, похожий на крытый бассейн, стоимостью около ста миллионов рублей и продал сотруднице одного из федеральных телеканалов.

Некоторые из домов, которые построил и продал Валерий Меладзе. Видео © LIFE

В 2006 году Валерий Меладзе купил пару участков в рублёвском посёлке "Знаменское поле", где построил два особняка, которые через какое-то время продал. Он мог заработать на каждом до 70 млн рублей. Полгода назад певец получил здесь в собственность ещё один участок. Вероятно, там тоже скоро начнётся стройка.

В нулевых и десятых Валерий Меладзе возвёл и продал особняк в новомосковской деревне Румянцево (до 75 млн рублей), два коттеджа в истринском СНТ "Старый Свет" (до 200 млн суммарно), дома в красногорском СНТ "Росинка" (до 50 млн) и московском садовом товариществе "Маяк Бурцево" (около 25 млн), усадьбу в красногорском посёлке Поздняково (до 100 млн рублей).

В КП "Миллениум парк" Валерий Меладзе построил три особняка, в одном из них, где живёт сам, он принимал Ксению Собчак. Участки под эти объекты выделялись по запутанной схеме.

Сначала земли оформлялись на ныне несуществующую алтайскую фирму "Фортлэнд", по бумагам — выращивающую рис. Гендиректором там была женщина, успевшая поруководить полсотней ликвидированных фискалами фирм. Потом участки перешли к краснодарской компании "Аренда-Грант", возглавляемой дисквалифицированным за указание неверных сведений бизнесменом. А потом владельцами стали Меладзе, его отец и мать. В 2014 году был продан отцовский дом, в 2021-м — дом Валерия. Это могло принести певцу свыше миллиарда. А вот особняк матери, самый большой и красивый, остался в семье.

Прямо сейчас певец затеял крупный объект на Рублёво-Успенском шоссе. Продажа может принести более миллиарда рублей.

Административно-жилой комплекс, который возводит прямо сейчас Меладзе на Рублёво-Успенском шоссе. Видео © LIFE

Как выяснил Лайф, на Валерия Меладзе оформлены тысячи квадратов земли и пять строений при въезде в деревню Раздоры. Там сейчас идёт большая стройка. Опознавательных знаков нет, что возводят — неясно. Интересующихся отгоняет охрана. По внешнему виду — построят торгово-развлекательный центр или офисы. На кадастровой карте часть зданий помечены административными, часть — жилыми. Участки под ними имеют категории ИЖС и комплекс придорожного сервиса. Достроенными эти помещения станут золотой жилой. Квадрат может оцениваться в полмиллиона рублей, а его аренда — под сотню тысяч.

Правоохранительные органы должны дать правовую оценку высказываниям Валерия Меладзе. Именно в России он смог реализовать себя как артист и бизнесмен, став миллиардером, поэтому его поддержка Украины выглядит вопиющей.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Фото © vk / Валерий Меладзе Нужно ли наказывать Меладзе за поддержку Украины? 0 Да, лишить его гражданства и званий Пусть передаст сотню миллионов на поддержку Российской армии Это глупая шутка Меладзе, на самом деле он не поддерживает Украину Пусть российские силовики дадут правовую оценку

Авторы Егор Пережогин