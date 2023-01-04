Как стали миллионерами брат Галкина, глава "Военторга" и ПИК: Самые яркие герои расследований Лайфа В 2022 году Лайф опубликовал несколько резонансных расследований. Напомним, о ком там шла речь. 3 января, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru, © Министерство обороны Российской Федерации, mosreg.ru

Как брат Максима Галкина стал миллиардером в сфере ВПК

Про Максима Галкина* говорят, что он разбогател только после женитьбы на Алле Пугачёвой. Однако всё было иначе. Это скорее Примадонна, выйдя замуж за пародиста, упрочила своё финансовое положение. Во времена СССР ныне покойные родители Галкина принадлежали к касте небожителей. Они жили во внуковском посёлке Минвнешторга, жители которого даже в 50–80-е годы носили одежду из бутиков Парижа и ели дефицитные деликатесы. Отец был начальником Главного автобронетанкового управления Министерства обороны. Мать трудилась в Главном инженерном управлении — предшественнике Рособоронэкспорта.

В отличие от Максима Галкина, его брата Дмитрия широкая публика не знает. Однако именно он контролирует бизнес-империю, которую оставили им родители. Дмитрий Галкин — президент Военно-промышленной компании, которая поставляет нашей армии модификации бронеавтомобилей БТР-80 и "Тигр". Некогда эти машины принял на вооружение отец братьев Галкиных. Известна выручка ВПК за 2020 год — свыше 20 миллиардов рублей. Под управлением компании находятся ПАО "Арзамасский машиностроительный завод" и АО "Завод корпусов".

У Дмитрия Галкина есть особняк стоимостью около шести миллионов долларов в Кесарии — это израильский аналог нашей Рублёвки. Там после начала СВО остановились Максим Галкин, Алла Пугачёва и их дети.

Как семья главы "Военторга" завладела недвижимостью почти на миллиард

В разгар мобилизации в России резко взлетели цены на амуницию, которая продаётся через систему военторгов. Лайф выяснил, что у семьи главы знаменитого магазина "Военторг" Владимира Павлова недвижимости почти на миллиард. Сам он живёт в посёлке Горки на Рублёвке. Его особняк потянет на 100–300 миллионов рублей. Также за ним и его близкими числились пять квартир в Химках общей стоимостью 45 миллионов. У Павлова имеются ресторанные активы в Москве: банкетный зал в историческом здании Дипакадемии на Остоженке и паб "Гроссбир" в Большом Овчинниковском переулке.

Дочь и сыновья Павлова владеют каждый по квартире в ЖК бизнес-класса "Серебряный парк" в экологически чистом районе столицы на улице Паршина. Это ещё 200–300 миллионов рублей. У дочери и зятя также есть жилплощадь ценой до 90 миллионов в экспериментальном коттеджном посёлке "Эдем" в Красногорске. Супруге главы "Военторга" принадлежат апартаменты площадью 123 квадрата в ЖК "Реноме" на улице Новослободской в центре столицы. Цена — около 56 миллионов рублей.

Через порученцев Владимир Павлов может владеть двумя с половиной гектарами особо охраняемых территорий, предназначенных для строительства охотничьей инфраструктуры, в Можайском районе Подмосковья, а также частью дореволюционного особняка в Столешниковом переулке, построенного в стиле ар-нуво, стоимостью около семи миллиардов.

В "Мосгазе" кумовство и многомиллиардные закупки у аффилированных компаний

Гасан Гасангаджиев уже много лет руководит "Мосгазом". Летом он приезжает в офис на стильном кабриолете BMW Z4. Зимой — на пикапе Ford F150 SVТ Raptor мощностью 465 лошадей, разукрашенном аэрографией с ковбойскими мотивами. В личном лифте Гасангаджиев поднимается на VIP-этаж, куда простым смертным пути нет. Там трудятся на топ-должностях его родственники: сын, двоюродный внук, племянник и сестра. Их кормит специально нанятый VIP-повар.

В 2013–2019 годах свыше двух миллиардов рублей на госзакупках "Мосгаза" заработали подрядчики, аффилированные с женой заместителя Гасангаджиева. Вопросы вызывают и другие крупные тендеры организации. А рядовые сотрудники "Мосгаза" рассказали Лайфу, как может раздуваться на пустом месте стоимость госконтрактов.

В историческом здании "Мосгаза" в Селивёрстовом переулке после ремонта было обустроено нечто похожее на гостиницу. Там теперь не офисы, а кровати, бильярд, бар и камин. Непонятно, кто этим сейчас пользуется.

Кто и как управляет концерном "Первая ипотечная компания"

Бенефициар ПИК Сергей Гордеев мечтал создать дом мечты — что-то вроде Apple в жилой недвижимости. На деле он придумал технологии, благодаря которым 25-этажный дом можно отстроить и сдать с отделкой всего за шесть месяцев. В этой построенной в спешке реальности приходится сейчас жить миллионам россиян. Форумы домов от ПИК заполнены жалобами на низкое качество строительства. Только у головной компании ревизоры фиксируют свыше сотни нарушений ежегодно. Ещё девелопер системно не исполняет предписания Мосгосстройнадзора.

Сергей Гордеев — 55-й номер в списке Forbes. Серьёзным бизнесом он занялся в девяностых. Его компания "Росбилдинг" стала синонимом недружественных поглощений. Гордеев долгое время жил в собственном особняке под Лондоном. Возможно, находится там и сейчас. А в Москве у него был десяток адресов регистрации — такое ощущение, что он постоянно переезжает с места на место.

Сестра Гордеева Елена возглавляла брокерскую компанию TeleTrade. А ещё засветилась как прихожанка религиозной организации евангельских христиан "Московская церковь Христа".

Что скрывает подмосковный министр жилищной политики

В Подмосковье недавно прошли обыски и задержания в кабинетах областного Министерства жилой политики. Но самого министра — Инну Федотову — силовики пока не трогают. Лайфу показалось, что её семья живёт не по средствам.

Она сама владеет трёхуровневым таунхаусом стоимостью около 100 миллионов рублей в красногорском коттеджном посёлке "Отрада Village". Фактически это территория элитной загородной резиденции для толстосумов с бассейнами, ресторанами и конным клубом. А в Москве министр жила в помпезной сталинке на Тверской улице — из окон этого дома неоднократно выкладывали фотографии все члены её семьи. Цена такого жилья может превышать две сотни миллионов. Также в соцсетях Федотовых есть яхта за 20–30 миллионов рублей, особняк на Рублёвке за сотни миллионов и прочая роскошь.

Возможно, за Инной Федотовой — крепкое плечо её мужа. Этот татуированный мужчина любит фотографироваться в образе бандита и с оружием в руках. По версии Лайфа, он через порученцев может контролировать строительный и арендный бизнесы в Красноярске — на малой родине супруги.

* Физлицо признано в России иноагентом.

Авторы Егор Пережогин