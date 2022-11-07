Генеральский статус: Семья Галкина ещё в СССР была богаче Пугачёвой Про Максима Галкина говорят, что он разбогател только после женитьбы на Пугачёвой. Однако всё было иначе. Выйдя замуж за пародиста, это скорее Примадонна упрочила своё финансовое положение. 7 ноября, 01:40 Обложка © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Кто родители Максима Галкина

Ещё во времена СССР ныне покойные родители Галкина* принадлежали к привилегированной элите. Двум сыновьям — Максиму и Дмитрию — они оставили бизнес, приносящий миллиарды.





Отцом пародиста был офицер Минобороны Александр Галкин.

— Мой отец прошёл путь от пацана из бедной деревенской семьи до генерал-полковника, который отвечал в СССР и России за всё танкостроение и военное автомобилестроение, — проговорился как-то Максим Галкин*.

Генерал Галкин возглавлял Главное бронетанковое управление (ГБТУ) Минобороны, а затем и его преемника — Главное автобронетанковое управление (ГАБТУ).

— В 80-е я работал в ГБТУ под начальством Александра Галкина. Таких, как он, называли небожителями. Даже я, полковник, видел его всего пару раз, — рассказал Лайфу отставной военный Анатолий.









С подачи Галкина в армии появились бронеавтомобили БТР-80 и "Тигр". Современные модификации этих машин собирает холдинг "Военно-промышленная компания" (ВПК) с многомиллиардными оборотами, где президентом является Дмитрий Галкин (старший брат пародиста).

В 1997 году генерал Галкин ушёл в отставку и вступил в партию "Наш дом — Россия". Летом 1998-го он получил мандат депутата Госдумы взамен загадочно погибшего Льва Рохлина. Одновременно был советником в холдинге "Росвооружение". Позже структура стала называться "Рособоронэкспорт". Как выяснил Лайф, там же работала и мать пародиста — Наталья Галкина (в девичестве Прагина).

Максим Галкин родился на Арбате

Максим Галкин* появился на свет в 1976 году в престижном роддоме Грауэрмана на Арбате. Из этой колыбели вышли десятки знаменитостей. Родить там ребёнка считалось показателем успеха.

Роддом, где появился на свет Максим Галкин*. Фото © um.mos.ru, pastvu.com

Его отец тогда служил замкомандира роты в посёлке Калининец Наро-Фоминского района. В 1979 году Александра Галкина назначили начальником вооружения 8-й гвардейской общевойсковой армии Группы советских войск в Германии. Семья переехала в ГДР. В 1982 году Галкин уже был генералом. Его командировали на родину жены, в Одессу, где он стал начальником вооружения местного военного округа. В 1986 году Галкина назначили замкомандующего войсками Дальневосточного военного округа.







В 1987 году Галкины вернулись в Москву. Пародист вспоминает якобы скромную трёшку у метро "Новые Черёмушки", куда его семья въехала. Это был только что возведённый цековский микрорайон с улучшенной планировкой: в каждой квартире — по два санузла, трёхметровые потолки, несколько телефонов, большие кухня и прихожая. Подъезды были с консьержами, холлы — с живыми цветами. Этой недвижимостью сейчас владеет Максим Галкин*. Её цена — до 45 млн рублей.

Цековский дом, где были прописаны Галкины. Фото © 2gis.ru

Как Галкин прославился и познакомился с Пугачёвой

В 2000 году Максима Галкина* впервые вывел на большую сцену юморист Михаил Задорнов. Видеозапись сохранилась.

— Я хочу пригласить на сцену своего преемника. Его актёрские способности гораздо шире моих: Максим Галкин! — представил его Задорнов.

Едва Галкин произнёс: "Добрый вечер", как камера выхватила счастливого старика в первом ряду. Это был его отец. Он даже поучаствовал в представлении, разыграв юмористический диалог.

Дебют Максима Галкина*. Видео © YouTube / Михаил Задорнов ВК

После дебюта прошёл год, а Галкин* оставался известным только в узких кругах артистом. И тут пошли слухи о его романе с Аллой Пугачёвой. Брат пародиста привёл публике такую версию их знакомства.

— В 2001 году Максима и Аллу представил друг другу Киркоров на фестивале "Славянский базар". А я придумал их дуэт, чтобы увеличить популярность брата. И предположить не мог, что этот творческий союз превратится в настоящую семью, — рассказывал Дмитрий Галкин. Этой же версии придерживаются Пугачёва и Киркоров.

Однако ещё в 2004-м челябинская тётя Галкина, Зинаида Брейтенбьюхер, настаивала на другой версии.

— Мама и папа Галкина дружили с Аллиными родителями, жили в Москве по соседству, вместе чаёвничали. Алла в школе училась. Отца Максимкина она уважала и побаивалась, — говорила Брейтенбьюхер. — Когда Александра Александровича перевели служить в Германию, добрые отношения не прервались: мама Пугачёвой созванивалась с Галкиными и хвалилась успехами Аллочки. Став знаменитой, Алла не раз приезжала в ГДР и ехала прямиком к Галкиным. Максимка был совсем маленьким, и Пугачёва охотно с ним нянчилась. Она ему как вторая мать!

Если верить словам Брейтенбьюхер, Галкины с Пугачёвой познакомились в шестидесятых. В 1964 году 15-летняя Алла Пугачёва окончила школу, её 46-летний отец отсидел уже год из трёх за махинации на обувной фабрике, её 42-летняя мать, домохозяйка без образования, устроилась на должность замначальника в отдел кадров завода.

Александру Галкину тогда было 28, он впервые стал папой, служил под Луганском и собирался поступать в Военную академию бронетанковых войск, находящуюся в четырёх километрах от квартиры Пугачёвых в деревянной двухэтажке.

Первый дом Аллы Пугачёвой. Фото © Livejournal / a-dedushkin / В. Царин

Семья Галкиных пересекалась с Пугачёвой в советские времена. Максим Галкин* выкладывал фотографию с немецких гастролей Примадонны в 1979 году.

— Фотобомба из прошлого. Мои родители на ужине с Аллой, — подписал снимок пародист. Лайф нашёл другие фотографии с тех гастролей. Почти на всех кадрах Пугачёва оказывалась рядом с военными. Возможно, так она и познакомилась с генералом Галкиным.





Квартиры и особняки Галкиных

После смерти отца в 2003 году Максим и Дмитрий стали собственниками премиальных квартир. Причём братья Галкины могли получить их не в результате сделок купли-продажи: в выписках из ЕГРП нет купчих.

Старший сын, Дмитрий, оказался хозяином апартаментов на 163 квадрата стоимостью 86 млн рублей в историческом доме в 1-м Неопалимовском переулке у особняка МИД. Спустя несколько лет Пугачёва зарегистрировала здесь фирму АБП. В ста метрах находилась другая квартира Дмитрия Галкина — двушка в брежневке на улице Плющихе. Примерная стоимость — 42 млн рублей. Он владел квартирой считаные часы, а потом переписал на генерала Сергея Павлова. Тем не менее вплоть до 2018 года там проживал сын Дмитрия Галкина.

К Максиму Галкину* от города перешло право собственности на квартиру площадью 249 квадратов в историческом здании в Варсонофьевском переулке напротив больницы НКВД. Архитектор Лев Кекушев декорировал фасад и внутренние помещения орнаментальной лепниной, в залах установил камины. Цена — свыше 100 млн руб. В 2010 году Галкин переписал эти хоромы на супругу, Пугачёва — на внука.







Через полгода после смерти отца Максим Галкин* начал скупать участки в посёлке Грязь для строительства знаменитого замка, где впоследствии поселился с Примадонной. Народное прозвище "дом Пугачёвой" ошибочно, потому что всем архитектурным ансамблем владеет пародист. Он же и обустроил это семейное гнёздышко. По оценкам риелторов, в актив вложено до десяти миллиардов рублей. Строительство закончилось в 2011 году к свадьбе Галкина с Пугачёвой. В случае развода Примадонна не получит ничего из этого имущества. Судя по соцсетям, в замке часто бывает и чувствует себя там как дома семья брата пародиста.

Замок Галкина* в деревне Грязь. Фото © Instagram / maxgalkinru*

В Наро-Фоминском районе в деревне Фоминское Лайф нашёл земельный участок (30 соток), где ещё в девяностых построили красивый особняк для Галкиных площадью 590 квадратов. В 2004 году дом оформил на себя Максим Галкин*. Он пристроил к нему крытый бассейн, а потом переписал на брата. Цена дома — около 150 млн рублей.











У Галкиных и в советские времена была недвижимость в престижных местах. Дед Галкина*, вероятно, ещё при Сталине получил особняк на 13 сотках в посёлке Внуковское. Теперь это Новая Москва. В 50–80-е годы там жили привилегированные сотрудники Министерства внешней торговли СССР и Главного инженерного управления Минобороны, занимавшиеся экспортом вооружения.

Лайф поговорил со старожилами посёлка Минвнешторга. Они рассказали, что военных в посёлке было много, но это не афишировалось. Например, одного генерала записали как старшего экономиста.





— Наши жители были выездными. Между собой в посёлке они говорили на иностранных языках. Наш магазин снабжался дефицитными продуктами знаменитым гастрономом "Смоленский". Наши дамы шикарно одевались: кто из Парижа одежду привозил, кто из Лондона. У моей свекрови была шуба, подаренная иранской шахиней, — разоткровенничался один из старожилов. — Минвнешторг неразрывен с "Московским писателем" — соседним посёлком, где жили композитор Исаак Дунаевский и певец Леонид Утёсов, актриса Лия Ахеджакова и журналист Владимир Познер.

Галкин после смерти матери продал участок в посёлке Минвнешторга. Новые хозяева перестроили старый дом.

Так сейчас выглядит перестроенный дом в посёлке Минвнешторга, ранее принадлежавший матери пародиста. Фото © Google Maps

Где жила Пугачёва

В советские времена Пугачёва успела сменить несколько адресов в Москве. В 1972-м она поселилась в двушке хрущёвки в Кузьминках. Это жильё выделили ей и её первому мужу, когда родилась Кристина Орбакайте. В 1973-м пара развелась, и певица переехала в однушку своего брата Евгения Пугачёва на улице Вешняковской, 11.





В начале 80-х у Аллы Пугачёвой появилась первая дорогостоящая недвижимость — четырёхкомнатная квартира в похожем на сталинку доме на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы. Это был подарок от государства. Сейчас такая недвижимость стоит около 50 млн руб. В 2014 году Примадонна отписала её дочери — Кристине Орбакайте.

В 2004 году, когда вся страна судачила о её романе с Галкиным*, Примадонна купила в Москве элитное жильё в районе Старого Арбата. Ещё на этапе строительства фешенебельного ЖК "Филипповский" Алла Пугачёва стала хозяйкой одного из его пентхаусов. Площадь более 300 квадратов, цена — около 350 млн рублей.

В нулевых для Аллы Пугачёвой построили имение на берегу реки Истры в деревне Бережки. Выяснить площадь главного дома не удалось. Судя по кадастровой карте, он не размежёван. Узнать текущего хозяина тоже невозможно, но СМИ пишут, что это внук певицы Никита. Однако землёй (70 сотками) владеет не он, а Кристина Орбакайте. Цена имения — около 135 млн рублей.

Где Галкины живут в Израиле

Сейчас Максим Галкин* и Алла Пугачёва живут в Израиле. Семья пародиста давно связана с этой страной: его мать лечилась здесь от онкологии и умерла в 2004 году. Выбрать клинику ей помогала родившаяся в Киеве израильская гражданка Марина Рузин, которая организует медицинский туризм в Петах-Тикву для ВИП-клиентов из России. Рузин замужем за импресарио Шломо бен Ицхаком, он же Семён Могилевский. Этот человек раскручивал Пугачёву на начальном этапе её карьеры. На рубеже 70–80-х годов Могилевский уже жил в Израиле и устраивал там гастроли для советских звёзд. Дети братьев Галкиных называют Рузин бабушкой, а бен Ицхака — дедушкой.

В своих интервью братья Галкины говорят, что давно дружат с Семёном Могилевским, возможно, ещё с советских времён.

Рузин и Могилевский живут в Кесарии. Это израильский аналог нашей Рублёвки. По соседству с ними находится роскошный особняк Галкиных, принадлежащий старшему брату пародиста — Дмитрию. Здесь после начала СВО остановились Максим Галкин*, Алла Пугачёва и их дети.

Точно известно, что особняк в Кесарии появился у Галкиных раньше десятых годов. Возможно, его покупали ещё родители пародиста. Его стоимость — около $6 млн.

Особняк Дмитрия Галкина в Израиле. Видео © Газета "Известия"

Надолго ли Галкин и Пугачёва за границей? Супруги критиковали власти России за СВО и предпочли покинуть родину. В Израиле осели и другие беглые звёзды. Однако всё, что им остаётся, — это давать концерты в маленьких городках для русскоязычной публики или друг для друга. Несмотря на то что Примадонна активно посещает выступления других артистов и в соцсетях делает вид, что всё у неё там хорошо и она счастлива, вряд ли она мечтала провести старость в Израиле.

Максим Галкин* признан в России иноагентом. Instagram* запрещён в России.

Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников Кому брак был выгоднее: Галкину или Пугачёвой? 0 Галкину, потому что это принесло ему узнаваемость и популярность Пугачёвой, потому что у Галкиных больше денег и активов Брак только укрепил позиции обоих

Авторы Егор Пережогин