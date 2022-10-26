Карманные партнёры, странные сделки с госимуществом: Откуда у семьи главы "Росгосцирка" Белякова 16 квартир В цирковой среде скандал — животным-артистам грозит голодная и холодная смерть из-за отказа руководства "Росгосцирка" принять их на довольствие. Как живёт сам главный циркач России Сергей Беляков? 26 октября, 01:40 Генеральный директор ФКП "Росгосцирк" Сергей Беляков. Обложка © ТАСС / Алексей Стужин, circus.ru

Тревогу забили заслуженные артисты России Дан и Марица Запашные. Они просят власти спасти цирковых животных, которые принадлежат "Росгосцирку".

Артисты обвиняют главу "Росгосцирка" Сергея Белякова в фактическом развале госкорпорации. По их словам, Беляков в массовом порядке сокращает штатных артистов, но заключает договоры с циркачами из Италии, Германии, Украины, Польши и Белоруссии. Затем они гастролируют по региональным циркам, которые являются филиалами ФКП "Росгосцирк".

Летом в полном составе уволился коллектив шоу "Цирк на воде": 49 человек написали заявления и обвинили руководство "Росгосцирка" в давлении на них, коррупционных схемах и уничтожении уникальной школы российского циркового искусства. Как выяснилось, за последний год из цирка уволены более 300 артистов разных коллективов. Артисты написали открытое письмо премьеру Михаилу Мишустину и министру культуры Ольге Любимовой с просьбой вмешаться в ситуацию.

Циркач с репутацией

За гендиректором "Росгосцирка" уже давно тянется дурная слава. Сергея Белякова обвиняли в выводе бюджетных денег через аффилированные фирмы, в сомнительных закупках, в использовании госимущества в личных компаниях. Однако он продолжает занимать кресло гендиректора "Росгосцирка" в историческом особняке на улице Пушечной.

Кабинет директора Росгосцирка Сергея Белякова в штаб-квартире организации на улице Пушечная, 4 стр. 1 в Москве. Фото © Росгосцирк, © 2ГИС

Недавно бывший внутренний аудитор "Росгосцирка" Алексей Ассесоров писал даже на директора заявление в Следственный комитет и прокуратуру, в котором сообщил о систематическом расхищении циркового бюджета.

Он нашёл доказательства того, что зимой 2021−2022 года "Росгосцирк" якобы необоснованно оплатил одно и то же шоу дважды, на 98 млн и 42 млн рублей. Речь о показе программы "Клоун" с участием укротителей тигров Багдасаровых в "Большом Санкт-Петербургском цирке".

Но, несмотря на явные составы преступлений — растрату, превышение и злоупотребление должностными полномочиями, — Беляков продолжает управлять госкорпорацией.

Как Сергей Беляков зарабатывает

Сергею Белякову 48 лет. Он родился в донецком городе Харцызск. 90-е провёл, дрессируя и перепродавая диких животных. Сколотив первый капитал, открыл дельфинарий. В структурах "Росгосцирка" Беляков трудится с 2004 года, его тогда назначили директором Нижнетагильского цирка. В конце нулевых он стал главой Удмуртского цирка в Ижевске, в 2016-м получил повышение до замдиректора "Росгосцирка", параллельно возглавив "Большой Санкт-Петербургский цирк". В 2018-м занял кабинет руководителя "Росгосцирка".

Первый крупный скандал, в который угодил Сергей Беляков, случился в 2000-х и был связан с переводом Удмуртского цирка из федеральной собственности в республиканскую. Якобы помог ему в этом тогдашний министр культуры региона Дмитрий Иванов. Имелись данные о том, что в 2011 году силовики могли инкриминировать Сергею Белякову вывод из Удмуртского цирка 120 млн рублей через фирмы жены. До суда дело так и не дошло, и официально информация об уголовном деле в отношении Белякова не подтвердилась.





На протяжении десятых годов Белякова постоянно обвиняли в том, что он закупает услуги у придворных поставщиков. Роль прокатчиков "Росгосцирка", например, выполняли одни и те же компании: "Главцирк", "Ост", "Циркком" и "Циркус". Они показывали в 2014-2021 годах самые популярные программы, в том числе "Слоны-великаны", "Цирк на воде", "Жираф-шоу", "Итальянский цирк Togni" и "Клоун". За прошлый год они заработали свыше полумиллиарда рублей. По словам источника Лайфа, Беляков покровительствует этим прокатчикам. Им предоставляются лучшие маршруты и лучшие сцены. Им разрешают бесплатно использовать госимущество. Судя по фотографиям в соцсетях, прокатчики близко дружат с Татьяной Бушковой — заместителем директора "Росгосцирка" и его правой рукой.

Несколько лет назад районный суд Москвы признал недействительными два диплома о высшем образовании Сергея Белякова, а в Лайфе вышло расследование о чиновнике. На тот момент он трудился то заместителем, то исполняющим обязанности гендиректора "Росгосцирка". После публикации статьи ему пришлось сложить полномочия. Но когда страсти улеглись, Беляков получил неформальную должность главного советника. А в марте 2021 года комиссия Министерства культуры назначила его гендиректором "Росгосцирка". Общественники из "Творческого объединения цирковых коллективов" считают конкурс незаконным. Они рассылают жалобы во все инстанции и требуют провести переназначение руководителя.

Большой Санкт-Петербургской государственный цирк. Фото © Wikipedia / Alex 'Florstein' Fedorov

Многие скандалы, связанные с Беляковым, остаются в стенах "Росгосцирка". Так, в распоряжении Лайфа оказался акт от 2020 года о результатах служебной проверки "Большого Санкт-Петербургского цирка", который возглавлял Беляков. Когда он ушел, новый директор перестраховался и назначил ревизию. Проверка вскрыла нарушения. Например, на одном из участков цирка вдруг появился автосервис.

— Должностные лица филиала "Росгосцирка" допустили халатность, позволив передачу государственных земельных участков третьим лицам. С арендатором был заключён договор на обслуживание центрального отопления, водопровода и канализации, хотя таковых на территории не обнаружено. Можно сделать вывод о нецелесообразности и притворности сделок. Ущерб превысил 26 млн рублей, — говорится в результатах проверки.

16 квартир семьи Белякова

Некоторое время директор "Росгосцирка" с женой проживал в отеле Radisson Collection (бывшая гостиница "Украина") на Кутузовском проспекте. Это большие и роскошные апартаменты площадью 234 "квадрата". Стоимость такого жилья — около 500 млн рублей. Проход в эту часть здания отдельный, у двери дежурит круглосуточная охрана. Формально апартаменты принадлежат крымскому экс-депутату Олегу Зубкову.









Мужчины давно знакомы. В середине десятых Беляков расширял свою сеть дельфинариев, и Зубков стал его партнёром по бизнесу. Глава "Росгосцирка" до сих пор поддерживает бывшего политика — недавно они заключили соглашение, по которому пожилые цирковые хищники будут передаваться в сафари-парк "Тайган" крымчанина. При этом в Крыму ходят слухи, что Зубков якобы устраивает подпольные бои между тиграми и львами. Как выяснил Лайф, Беляков не раз помогал Олегу Зубкову в вопросах, связанных с бизнесом на диких животных.

В собственности семьи руководителя "Росгосцирка" есть 56 соток земли и 16 квартир в России, плюс четверо апартаментов под аренду и особняк с участком в Черногории. Это следует из последней декларации Сергея Белякова, согласно которой, он заработал в 2021 году 73 млн рублей, а его супруга Марина Кузьмина — три млн рублей.

Если сравнить эту декларацию с предыдущей (за 2018 год), то Беляков с Кузьминой кратно улучшили своё материальное положение. Их доходы увеличились в двадцать раз, у них появились четыре новых российских квартиры и зарубежная недвижимость.





Примечательно, что одна из московских квартир Белякова находится прямо напротив высотки Radisson Collection — в "сталинке" на Кутузовском проспекте. Судя по соцсетям, там проживает его 14-летняя дочь. Аналогичное жильё в этом доме оценивается в 32 млн рублей.

Возможно, Беляков и Кузьмина владеют квартирами и в других "сталинках" в этом престижном районе: на Студенческой улице, 26 и Кутузовском проспекте, 27. По крайней мере, курьеры неоднократно доставляли по этим адресам и на имена супругов дорогие обеды.

А ещё в 2007-2010 годах семейная пара делила номер пятизвёздночного спа-отеля Luciano в Казани — цены там доходят до 60 тысяч рублей в сутки.







До сих непонятно, откуда у Белякова столько квартир, но с некоторыми могла помочь его жена Марина Кузьмина. Дело в том, что ей принадлежит фирма по уходу за пенсионерами — "Осень". Официальная годовая прибыль там пустяковая — четыре миллиона рублей, зато есть доступ к одиноким старикам и их недвижимости. Эта компания выделилась в 2013 году из закрывшегося со скандалом агентства "АРС-Благотворительность", которое специализировалось на ренте и сделках с квартирами пенсионеров. Некоторые из его клиентов якобы скоропостижно умерли при загадочных обстоятельствах сразу после заключения договора. Примечательно, что офис "АРС-Благотворительности" находился в районе Дорогомилово, где и расположены все вышеупомянутые "сталинки".

Бизнес в Черногории

В 2008 году Сергей Беляков учредил в черногорском городе Бар бизнес по управлению собственной недвижимостью — DOO "Kosmos". Судя по адресу — Jovana Tomasevica, 25 — речь идёт о гостевом доме City center de Lux apartment на побережье Адриатического моря. Номер здесь стоит от пяти до десяти тысяч рублей за ночь.

Четыре года назад черногорская компания Белякова была расформирована, но мини-гостиница продолжает работу. Вероятно, глава "Росгосцирка" переоформил её на другую фирму, которой могут управлять номиналы.

Вид из гостевого дома. Фото © booking.com

В 2011 году Сергей Беляков запустил в черногорском Тивате другой доходный бизнес — сдачу машин в аренду. Компания называлась DOO "Živa Planeta". Адрес: Njegoševa, 6. В декабре 2020-го фирма была переписана на нового владельца, жителя Черногории Олега Бочкарёва. Как выяснил Лайф, этот человек является юристом-международником и консультантом по коммерческой недвижимости.

P/S

Дорогие квартиры в престижном районе Москвы, бизнес в Черногории, выросшие в двадцать раз доходы — к гендиректору "Росгосцирка" и его супруге много вопросов. Сомнительные сделки и уголовные дела могут говорить о том, что Беляков больше думает о своём кармане, чем о благополучии госпредприятия. Правоохранительные органы должны тщательно изучить сообщение экс-аудитора "Росгосцирка" о коррупции и должностных нарушениях, к которым, возможно, причастен Беляков и другие руководители и дать им правовую оценку.

Сергей Беляков. Фото © T.me / rosgoscirc Почему глава "Росгосцирка" пережил все скандалы и остаётся на своём месте? 0 Потому что у него есть влиятельные заступники Потому что все обвинения в его адрес не нашли подтверждения Кому-то выгодно, чтобы именно он руководил госпредприятием Он эффективный управленец, и это перевешивает скандалы