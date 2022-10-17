Особняк на Рублёвке и рестораны в центре Москвы: Как живёт семья главы "Военторга" Оглавление Золотая мобилизация Корпорация "Военторг" Павлов — сын Гагарина и рублёвский особняк Лухари для близкого круга Как зарабатывает семья главы "Военторга" Сомнительный круг P. S. ФАС РФ проверяет на завышение цен крупные сети, торгующие военной амуницией, в том числе знаменитый "Военторг". Его глава — Владимир Павлов — процветает. Только недвижимости у семьи почти на миллиард. 351570 351570 Коллаж © LIFE. Фото © Министерство обороны РФ, © Ingrad

Золотая мобилизация

— Обычные берцы стоили 3,5 тысячи рублей, а сейчас семь тысяч! — около прилавка военторга кипит москвич Николай С., недавно получивший повестку. Кто его знает, как сложится, поэтому он решил сам купить аптечку, крепкую обувь, надёжный бронежилет и каску. Цены стали неприятным сюрпризом. Средняя стоимость комплекта для мобилизованного в регионах составляет 80 тысяч рублей, а в крупных городах доходит до 150 тысяч.

Сервис Price.ru подсчитал, что после объявления в России частичной мобилизации спрос на товары военной специфики подскочил в пять раз по стране. Многие торговцы решили на этом сделать состояние. Цена на некоторые позиции взлетела на сотни процентов.

Как изменилась стоимость бронежилета после объявления частичной мобилизации в России. Инфографика © LIFE

Сами торговцы разводят руками и переадресуют вопросы производителям.

— Каждая последующая поставка выходит дороже предыдущей, ждать её приходится дольше, а покупателей меньше не становится, — призналась Лайфу продавщица одного из московских военторгов. Полки за её спиной действительно полупустые. Разбирают всё, что имеет отношение к армейской тематике.

В военторгах почти всё раскупили. Видео © SHOT

Когда соцсети заполыхали гневом, Федеральная антимонопольная служба России начала проверку всех крупных игроков, торгующих вещами для призывников. ФАС направила запросы в сети "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI с требованием предоставить информацию о динамике отпускных и закупочных цен на армейские товары за август – сентябрь этого года. Похожие запросы от антимонопольщиков получили и крупные маркетплейсы. Например, Wildberries.

— При обнаружении экономически необоснованной стоимости незамедлительно примем антимонопольные меры, — пригрозила пресс-служба ФАС.

Депутаты Госдумы призывают Генпрокуратуру присоединиться к проверке торговцев, необоснованно задирающих цены.

Корпорация "Военторг"

Одна из старейших профильных торговых сетей в России — "Военторг" — принадлежит Минобороны и специализируется на питании и экипировке военнослужащих, а также продаёт армейские вещи в собственных магазинах. Выручка с учётом доходов дочерних предприятий превышает сто миллиардов. Штаб-квартира находится в дореволюционном доме на Садовнической набережной в центре Москвы.

Последние десять лет "Военторг" возглавляет 65-летний Владимир Павлов — человек непубличный и неизвестный широкой публике. Также он управляет гостиничной сетью Минобороны "Славянка" (годовые обороты до одного млрд рублей) и занимает пост вице-президента Федерации рестораторов по вопросам питания в силовых ведомствах страны. Павлов управляет крупными бюджетными потоками, но не считается чиновником и не обязан отчитываться о доходах.

По данным базы "СПАРК", только в 2020–2022 годах головная компания "Военторга" заключила 300 госконтрактов на 8,8 миллиарда рублей как заказчик и 96 госконтрактов на 7,3 миллиарда рублей как поставщик. Примечательно, что некоторые контрагенты появляются аккурат перед крупными госконтрактами, осваивают их, после чего исчезают.

Глава "Военторга" Владимир Павлов. Фото © Министерство обороны Российской Федерации

Например, у "Военторга" был поставщик — столичное предприятие "По Текстильснабпром". Оно было учреждено тогда же, когда Владимир Павлов возглавил "Военторг". В 2014–2016 годах организации заключили между собой госконтракты на 5,9 миллиарда рублей, а в 2018-м "По Текстильснабпром" самоликвидировалось. Эта же судьба постигла московскую фирму "Миралайн" и петербургскую "СВР". Обе появились в 2014-м, выиграли тендеры "Военторга" суммарно на 2,1 миллиарда рублей и в 2019-м закрылись.

Трикотажная фабрика "Заречье" была основана задолго до назначения Павлова. Заполучив в 2015 году контракты на 700 миллионов, тоже начала расформировываться.

ИП из Севастополя Анна Колесник поставила в 2015–2019 годах "Военторгу" кондитерских изделий на 1,5 миллиарда рублей. Других тендеров в её судьбе не было. О реальном благосостоянии "миллиардерши" может говорить такая деталь: судя по залоговым базам, она купила в кредит за 850 тысяч рублей подержанный кроссовер Nissan X-Trail.

Павлов — сын Гагарина и рублёвский особняк

Глава "Военторга" живёт на Рублёвке. Об этом стало известно благодаря его невестке Ирине Павловой, которая выложила в соцсети фотоотчёт с юбилея свёкра. Торжество прошло в посёлке Горки-9/2 на Рублёво-Успенском шоссе в особняке. Согласно выписке из ЕГРН, участок под ним записан на Владимира Павлова. Ему может принадлежать и соседнее поместье. Цена такой недвижимости — 100–300 миллионов рублей.

Особняк главы "Военторга" на Рублёвке. © Google Maps

Свой юбилей глава "Военторга" праздновал с размахом. В особняке были расставлены его картонные фигуры в разных образах. Например, на сцене с музыкантами стоял Павлов-Маккартни. У морозильного ларя укрощал мяч Павлов – игрок "Спартака". Полевую гречневую кашу мешал Павлов-повар. Гостям раздали советскую газету, на первой полосе которой Юрий Гагарин держал в руках Павлова-младенца. Также присутствующие получили памятные дипломы с указанием стола, куда садиться.









Лухари для близкого круга

У детей Павлова и их семей тоже всё хорошо с жильём.

— Ощущение, что я в загородном отеле, не покидает всю неделю. Не могу пока осознать, что я тут живу, — прокомментировала недавно фото своего нового жилья Ирина Павлова — невестка руководителя "Военторга".

— Привыкай к лухари-жизни, — порадовались за неё подруги.

Невестка главы "Военторга" радуется новоселью. Фото © Instagram*/chichidress_

Речь о ЖК бизнес-класса "Серебряный парк" в экологически чистом районе столицы на улице Паршина. Рядом — памятники природы: Большой Строгинский затон, Крылатские Холмы, парк Звёзд и Серебряный Бор. Насладиться видом позволяют панорамные окна. Фасад украшен декоративными пилонами и клинкерным кирпичом ручной формовки. Все квартиры оснащены технологией умный дом. Стоимость многокомнатных — от 60 миллионов рублей.

Ирина Павлова замужем за средним сыном главы "Военторга" — 29-летним Андреем Павловым. Пара вряд ли сама может купить роскошное жильё. Она — рядовой менеджер в бутике косметики, он — начинающий маркетолог, ведёт в соцсетях страницу отцовского ресторана.

Андрей и Ирина Павловы из партера смотрят парад 9 Мая на Красной площади. Фото © VK/Ярина Павлова

Отдельные корпуса ЖК "Серебряный парк" ещё достраиваются. Застройщиком выступает холдинг "Инград". Как выяснил Лайф, в начале года в его совет директоров избрали Владимира Павлова, действующего главу "Военторга". Следом в премиальную новостройку переехали его старший и средний сыновья с жёнами, дочь с мужем и внучки. Каждой из семей досталось по квартире. Например, в собственности дочери оказались апартаменты площадью 142 квадрата стоимостью около 100 миллионов рублей. В выписке из ЕГРН нет купчей, то есть наследники Владимира Павлова могли получить дорогостоящую жилплощадь не в результате сделки купли-продажи.







Связи между "Инградом" и "Военторгом" установились после того, как в конце 2012 года торговую структуру Минобороны возглавил Павлов. Вскоре крупная инвестгруппа "Регион" захотела вложиться в "Военторг", но вместо этого купила акции "Инграда". Пару лет назад сыновья Павлова синхронно переписали на баланс застройщика свои квартиры: трёшку на улице Зои Космодемьянской в Химках и двушку на улице Мусы Джалиля в Москве, но при этом остались в них жить. Химкинскую недвижимость уже продали. Московская пока не нашла покупателя, её цена около 14 миллионов.

Средний сын Павлова — Андрей — трудился менеджером "Инграда" и выкладывал на YouTube обзоры новостроек.

Как зарабатывает семья главы "Военторга"

Когда Владимира Павлова назначили главой "Военторга", деловая пресса представила его одним из опытнейших и старейших игроков ресторанного рынка. Судя по базе "СПАРК", Павлов продолжает заниматься бизнесом. Он как владел, так и владеет долями в компании "Консул", управляющей банкетным залом в историческом здании Дипломатической академии на улице Остоженка — самом дорогом квартале Москвы. "Консул" регулярно заключает госконтракты на организацию питания для высоких гостей, ежегодные доходы — 15–25 миллионов рублей.





Другой ресторанный актив Павлова — столичный паб "Гроссбир" в Большом Овчинниковском переулке. Выручка в прошлом году превысила 43 миллиона рублей. Совладельцем является его дочь Наталья Мазур, гендиректором — зять Андрей Мазур. Они также получают доход как рантье — по их телефонам через портал "Авито" сданы четыре квартиры в московском регионе на длительный срок:

двушка в жилом комплексе на улице Соколово-Мещерской за 40 тыс./мес.

трёшка в брежневке на улице Маршала Бирюзова в Одинцове за 38 тыс./мес.

студия в доме по индивидуальному проекту на Новокуркинском шоссе за 40 тыс./мес.

апартаменты в кирпичной высотке на улице 8 Марта в Химках за 35 тыс./мес.









Дочь и зять Владимира Павлова живут на два дома. Помимо квартиры в ЖК "Серебряный парк" у них есть жилплощадь стоимостью до 90 миллионов рублей в экспериментальном посёлке "Эдем" в подмосковном Красногорске.

Таунхаусы экспериментального посёлка "Эдем". Фото © ЭЖК "Эдем"

Старший сын главы "Военторга" — 38-летний Александр Павлов, судя по соцсетям, живёт в китайском Чэнду, где учился в местной средней школе. Но высшее образование он получал в России: в химкинской Академии МЧС и московском "Сколково". Его карьера стартовала с должности в АО "Русское море" — холдинге брата губернатора Подмосковья.

Сейчас Александр Павлов контролирует две компании-близняшки с единым адресом в Химках и одинаковым названием "Лифтовые технологии". Эта организация обслуживает свыше трёх тысяч лифтов в регионе. На её сайте есть информация, что одним из основных заказчиков является "Военторг". Суммарная выручка "Лифтовых технологий" достигла 263 миллиона рублей в 2021 году.

Александр Павлов мог получить этот бизнес благодаря отцу. Изначально фирмой владели давние деловые партнёры последнего. Глава "Военторга" всегда был тесно связан с Химками. За ним и его близкими там числились три квартиры в кирпичной высотке на улице 8 Марта, студия в хрущёвке на улице Кольцевой и апартаменты в ЖК "12-й квартал" на улице Калинина, которые в сумме тянут на 45 миллионов рублей.

Жена главы "Военторга" Елена Павлова и их старший сын Александр. Фото © facebook* / Павлова Елена

Супруга главы "Военторга" — 63-летняя Елена Павлова — бизнесом не занималась. Раньше она была прописана в трёшке на улице Соколово-Мещерской на зелёной окраине Москвы. Но с этого года у неё — новое жильё: просторные апартаменты площадью 123 квадрата в ЖК "Реноме" на улице Новослободской в центре столицы. Цена — около 56 миллионов рублей.

Новое жильё Елены Павловой на Новослободской улице. Фото © "Домклик"

Самым загадочным родственником главы "Военторга" является 32-летний Георгий Захаров. Этот человек какое-то время занимал двушку стоимостью 15 миллионов рублей в сталинке на Ленинском проспекте в Москве, Владимир Павлов тоже там периодически жил. Захаров водил Volkswagen Passat, принадлежащий Павлову. Захаров присутствует на семейном фото Павловых. На юбилее главы "Военторга" его усадили за семейный стол рядом с кровными наследниками. Ещё Захарову принадлежит доля в "Лифтовых инновациях".





Георгий Захаров владеет в Можайском районе Подмосковья 2,5 гектара особо охраняемых территорий, предназначенных для строительства охотничьей инфраструктуры. Эти земли включают берег реки Малая Воря и лесной массив. Оценить актив невозможно: аналогов в продаже нет.

Захарову принадлежат почти 5% долей компании "Бриз", занимающейся продажей собственного имущества. Судя по базе "СПАРК", на балансе организации находится помещение площадью 2058 м2 в клубном доме премиум-класса в Столешниковом переулке, 7 в Москве. Это дореволюционный особняк, построенный в стиле ар-нуво по заказу виноторговца Егора Леве. Сейчас в ЖК "Столешников, 7" распродаются апартаменты, цена за квадрат — 2,2 миллиона рублей. Можно подсчитать, что помещение "Бриза" стоит около пяти млрд рублей. Сейчас между этой компанией и столичным правительством идёт судебный спор, кто станет хозяином остальных 2404 квадратов особняка. Пока Фемида на стороне бизнеса.

Клубный дом в Столешниковом переулке. Фото © stoleshnikov-7.moscow

Совладельцы "Бриза" — депутат Госдумы Илья Вольфсон, а также девелопер Сергей Решотников с сыном. Глава "Военторга" знаком с Решотниковым. Последний отреставрировал в 1998 году доходный дом в Лялином переулке, 3. По этому адресу расположились компании Владимира Павлова. Одной из них — ЗАО "Бизнес-клуб "Конкорд" — Павлов владел в равных паях со структурами Решотникова.

Сомнительный круг

Среди друзей среднего сына главы "Военторга" Андрея Павлова есть фанат Украины. Некий Александр Pocherk Ежов, рэпер из Москвы, набил себе на лбу татуировку в виде трезубца — герба Незалежной. Совместная фотография двух молодых людей сделана год назад.

Андрей Павлов и его знакомый — поклонник Украины. Фото © Instagram* /andre.v.p

Жена главы "Военторга" — Елена Павлова — активно интересуется текущей повесткой. У неё в социальных сетях около ста подписок: половина — родственники и друзья, четверть — рекламные бизнес-аккаунты, остальные — блоги открыто осуждающих СВО знаменитостей. Елена Павлова читает иноагентов Нику Белоцерковскую, Катерину Гордееву, Романа Супера, Татьяну Лазареву, Евгения Чичваркина, Дмитрия Глуховского, также запрещённую в России Светлану Лободу, позволяющего себе антигосударственные высказывания Максима Шевченко и лишённую лицензии "Новую газету".



















Из соцсетей Елены Павловой складывается впечатление, что она готовит младшего сына к учёбе в частной школе Sevenoaks в английском графстве Кент, стоимость года пансиона — три миллиона рублей. Сама Павлова, судя по всему, собралась в Испанию: изучает местные законы и язык.

P. S.

Не исключено, что в рамках проверки ценообразования в "Военторге" у надзорных органов возникнут вопросы по аффилированности некоторых структур семьи Владимира Павлова и его личным доходам.

* Instagram признана в России экстремистской соцсетью.

Может ли руководитель государственной структуры заниматься бизнесом? 0 Да пусть совмещает, это его дело Нет, потому что высок соблазн заработать на личный карман Мне всё равно, кто руководит "Военторгом, лишь бы цены не росли

Авторы Егор Пережогин