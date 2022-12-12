Зарплата в миллионах, офис с кроватями и шоу-кары: Как живёт глава "Мосгаза" На порядки в "Мосгазе" жалуются и сотрудники, и потребители. Зато довольны жизнью директор организации Гасан Гасангаджиев и его родственники, а также их партнёры, получающие миллиардные госконтракты. 11 декабря, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев / Максим Стулов

Почему "Мосгаз" не спешит подключать рядовых абонентов

В московской деревне Ивановское пенсионерка Зинаида Ивановна, чтобы согреться, по старинке рубит дрова и топит печку. Её соседи раскошелились на электрическое отопление. В любом случае обогрев коттеджа обходится от 20 тысяч рублей в зимний месяц. А дешёвого газа как не было, так и нет. Мучаются без него десяток семей в Ивановском. Кажется дикостью, потому что рядом находятся сразу две газораспределительные станции.

— "Мосгаз" без проблем подключает к ним новые элитные особняки и только что построенные жилые комплексы. Но для нас, старожилов, "не хватает мощностей" — цинизм и абсурд! — возмущена Зинаида Ивановна.

Судя по отписке "Мосгаза", в следующем году жители Ивановского не подпадают под "Социальную газификацию" (президентскую программу о подведении газопроводов без привлечения средств россиян). Формально организация ссылается на то, что один из имеющихся газовых трансформаторов предельно нагружен, а второй требует ремонта, который в очередной раз откладывается.

Ответ "Мосгаза" жителям деревни Ивановское. Скриншот © vk.com

С трудом добились включения в список "Социальной газификации" двести семей из посёлка Отдых, что у станции метро "Говорово".

— Год назад мэр Москвы Сергей Собянин распорядился включить наш посёлок в список на газификацию, но "Мосгаз" нас исключил оттуда. А вернулись мы в список только благодаря тому, что среди посельчан оказалась пожилая мать влиятельного человека, — рассказали Лайфу в СНТ "Отдых".





"Мосгазом" недовольны и потребители, и работники

Только "Мосгаз" имеет разрешение на выполнение опасных работ по установке и замене газовых коммуникаций в жилом секторе. К чему привела монополия, отлично знают жильцы квартир с газом.

— Цены у "Мосгаза" просто заоблачные, из чего они складываются?! Поставить второй газовый отвод на кухню стоит 30 тысяч, — шокирована Татьяна из Текстильщиков.

Сотрудник "Мосгаза" за работой. Фото © mos-gaz.ru

Недовольны не только потребители. Лет пять назад в "Мосгазе" случился бунт слесарей и сварщиков. Они собрали подписи, пожаловались в трудовую инспекцию, но получили формальный ответ: "нарушений нет". Зачинщики больше не работают в "Мосгазе", остальные не бунтуют.

— У слесарей и сварщиков зарплата 45–50 тысяч рублей, неоплачиваемые переработки по десять часов в неделю. Не дают нужные потребителям запчасти, отправляют резать трубы, не предупреждая жильцов. Стыдно называть цены, — признаётся слесарь Николай.

Переписка со слесарем. Скриншот © LIFE

Год назад сдали нервы у белых воротничков "Мосгаза" — инженеров и клерков. Они также были недовольны порядками в организации, многие из них уволились.

— Топ-менеджеры официально получают 200–250 тысяч и выписывают себе бонусы. Нам платят 100 тысяч, премий нет. Карьеру не сделаешь. Наверху только свои! — лопнуло терпение у проектировщика Олега.

Эффектный выход гендиректора "Мосгаза"

К головному зданию "Мосгаза" в Мрузовском переулке подъезжает "грузовик пустыни".

На стоянке "Мосгаза" у главного офиса в Мрузовском переулке паркуется экзотический "грузовик пустыни" — редкий в России пикап Ford F150 SVТ Raptor мощностью 465 лошадей, разукрашенный аэрографией с ковбойскими мотивами. Стоимость новой машины — около 12 млн рублей.

Из монструозного авто спрыгивает генеральный директор "Мосгаза" 57-летний Гасан Гасангаджиев. Это его зимняя машина. Летом он приезжает на работу в стильном кабриолете — BMW Z4 (цена до шести миллионов рублей).





Гендиректора Гасана Гасангаджиева встречает свита. Он скрывается ото всех в личном лифте и едет на верхний этаж офиса, куда простым смертным пути нет.

— Обычных людей на VIP-этаж не пускает охрана! — рассказывают сотрудники организации. — Видимо, там трудятся лишь многочисленные родственники директора, которых он устроил на топовые должности в "Мосгаз". Его сын, например, зам главного инженера. А парню 24 года. Откуда у него необходимый опыт?!

Лайф пересчитал родню Гасана Гасангаджиева в "Мосгазе". Его сын Надир стал вторым человеком в управлении газопроводов, ещё будучи студентом. Двоюродный внук — 29-летний Ислам Гасан-Гаджиев — трудоустроен в отдел "Реализация инвестиций". Племянник — 33-летний Гаджи Ибрагимов — возглавил техническое обслуживание сетей. Сестра — 47-летняя Эльмира — была назначена начальником Финансово-экономического блока и членом закупочной комиссии.

На портале "Авито" висела вакансия повара, чтобы готовить обеды для пяти персон на пресловутом VIP-этаже "Мосгаза". Получается, для директора и родни.









О молодости Гасана Гасангаджиева особо ничего не известно. Суровые 90-е он провёл в лабораториях дагестанской Академии наук, исследуя чугун для промышленности. Неожиданно ему доверили пост главного специалиста столичного Департамента топливно-энергетического хозяйства. В 2009 году он возглавил "Мосгаз" — корпорацию, через которую проходят миллиарды рублей.

АО "Мосгаз" в 2020–2022 годах. Инфографика © LIFE

Кто зарабатывает миллиарды на тендерах "Мосгаза"

По своему номеру телефона Гасангаджиев оплачивал в Москве парковку и немецкого кабриолета, и американского пикапа — эти машины неоднократно видели его подчинённые у офиса. Первый автомобиль зарегистрирован непосредственно на главного газовщика, а вот со вторым интереснее.

Брутальный Raptor был поставлен на баланс компании "Перспектива", чьи структуры получали миллиардные госконтракты "Мосгаза". Кто стоит за "Перспективой", непонятно, акционеры не раскрывались. Зато многое известно про бессменную директрису, 47-летнюю Лилию Пузанову. У неё есть несовершеннолетний сын от замдиректора "Мосгаза" Ростислава Франченко. Сначала Пузанова и Франченко жили в одной квартире под Брянском, затем делили жилплощадь в Таганском районе Москвы. Скорее всего, они муж и жена.

В 2013–2019 годах бизнес-структуры Лилии Пузановой, конкурируя между собой, — зачастую именно так создаётся видимость борьбы на закупках — выиграли свыше 100 тендеров "Мосгаза" на сумму два миллиарда рублей. Стоимость работ по ходу исполнения регулярно увеличивалась, сроки сдвигались.

Лайф заметил интересную деталь: при исполнении крупного контракта около Лилии Пузановой обычно появлялись сторонние инвесторы. Они выкупали долю в её фирмах и получали право на процент выручки. Например, это японский концерн Sekisui Chemical, 83-летний Борис Непокупной — представитель французской Schneider Electric, Искандар Курамшин, племянник крупного застройщика из лужковской эпохи — Рустема Курамшина.

Сколько заработали бизнес-структуры Лилии Пузановой на госзакупках "Мосгаза". Инфографика © LIFE

Предприятия Курамшина-старшего в 2013–2017 годах также получили господряды "Мосгаза" на 2,4 млрд рублей. Половина денег досталась "Инжестрою", ликвидированному из-за фиктивного адреса. Директором оказался нелегальный скупщик из Чертанова.

Отставной офицер ФСКН Аюп Тумгоев и его отец, ветеран МВД, также участвовали в тендерах "Мосгаза". Их убыточные, проблемные фирмы — "Даргаз", "Геогаз" и "ИК ТЭС" — заключили в 2013–2017 годах госконтрактов почти на три миллиарда. Помимо Тумгоевых прибыль получили их компаньоны: экс-шеф столичного ОАТИ Харис Ножипов и эксперт по оценке безопасности на объектах газоснабжения Анатолий Ховпун. У Ховпуна есть "Эталон ПК" — экспертная компания, оказавшая "Мосгазу" услуг на 122 млн рублей.





Как в "Мосгазе" могут зарабатывать на бюджетных потоках, Лайфу на условиях анонимности поведали инженеры проектных мастерских.

— Например, участок можно построить методом бурошнекового бурения — пять тысяч рублей за метр, а в задание вносится формулировка про микротоннелирование — и это уже 30 тысяч. Общий бюджет из-за таких хитростей растёт с миллиарда до двух. Подписывает задание замдиректора по капстроительству Ростислав Франченко. "Мосгосэкспертиза" проверяет достоверность сметы, но не самих работ. Подрядчики, реализующие проект, согласовывают дополнительные затраты. Расходы на бумаге растут дальше, а по факту могут не выполняться, — обрисовали Лайфу одну из схем проектировщики.

Что находится в историческом здании "Мосгаза" в центре Москвы

За "Мосгазом" числится объект культурного наследния в Селивёрстовом переулке на Сретенке — пятиэтажный доходный дом, построенный в 1903 году на средства полковника Русской армии Смазина. Фасад с пилястрами и кружевными рамами стилизован под готику. Строение находится под охраной государства, поэтому не подлежит сносу, а владельцы и арендаторы не имеют права проводить в нём перепланировку или реконструкцию без согласования с городом. Сейчас здание имеет статус нежилого. Ещё недавно внутри находилось монтажно-наладочное управление "Мосгаза".

Неоготический дом в Селивёрстовом переулке, в котором располагалось монтажно-наладочное управление "Мосгаза". Фото © mos.ru

В 2013–2016 годах "Мосгаз" провёл серию закупок на 77 млн рублей, связанных с реконструкцией и капитальным ремонтом дома в Селивёрстовом переулке. Речь шла о четвёртом, пятом этажах и мансарде. Документы подписывал в том числе Гасангаджиев. Судя по техзаданию, в здании планируется организовать мини-отель. Так, на четвёртом этаже указывается переговорная комната, помещение для охраны, комната отдыха с двуспальной кроватью, бар, на пятом — два номера с двуспальными кроватями, диванная зона, гардеробная, столовая, несколько санузлов с душем. В каждом номере есть тумба и холодильник. В мансарде — три номера с кроватями, ещё одна комната отдыха с камином и бильярдом.







Материалы для ремонта — премиального уровня. Например, межкомнатные двери дубовые с итальянской фурнитурой, дорогой паркет, барные стеллажи и столешница.

Непонятно, для кого это всё делали — для иногородних гостей "Мосгаза", отдыха его руководителей или сдачи в аренду. Однако сайты о работодателях пестрят сообщениями о том, что Гасан Гасангаджиев якобы превратил этот офис в квартиры для приближённых.

На четвёртом, пятом этажах и мансарде, похоже, квартиры. На их премиальных дверях стоимостью как две среднестатистические зарплаты москвича висят порванные печати "Мосгаза". Фото © LIFE

Лайф наведался в бывший офис "Мосгаза". В таинственных помещениях никого не было, на одной из дверей заметны следы взлома.

— Верхние этажи принадлежат "Мосгазу". У них бильярд и душ есть. Недавно приезжала полиция и кого-то задержала там, — рассказали арендаторы офисов в цоколе здания.

Почему глава "Мосгаза" не отчитывается о доходах

Несмотря на то что "Мосгаз" является муниципальным предприятием, Гасан Гасангаджиев не обязан отчитываться о доходах. Впрочем, его зарплату посчитать можно. В 2017–2019 годах он полтора года руководил Департаментом ЖХК (затем вернулся в кресло гендира "Мосгаза") и дважды подавал декларацию. Весь 2018-й он прослужил чиновником, зарабатывая около 1,2 млн рублей в месяц. В 2017-м он четыре месяца трудился в департаменте и восемь месяцев в "Мосгазе", получив итоговый доход 23,5 млн рублей. Отнимаем заработок в столичном правительстве, делим на восемь, получаем — 2,4 млн рублей — это примерная месячная зарплата Гасана Гасангаджиева в "Мосгазе".

Официально у коммунальщика не так много имущества: внедорожник Lexus LX450 (стоимость около 11 млн) он недавно переписал на сына, но остался упомянутый кабриолет BMW Z4. Местом проживания Гасангаджиев указал полквартиры в панельке на окраине Москвы. Второй половиной жилья владеет его бывшая жена. Она врач и не работает в "Мосгазе".

Новостройка, где Гасан Гасангаджиев недавно приобрёл три квартиры. Фото © "Яндекс.Карты"

В конце 2020 года глава "Мосгаза" купил сразу три смежные квартиры общей площадью 216 квадратов в добротном ЖК на улице Лобачевского рядом со зданиями МГУ и МГИМО. Подобная недвижимость обойдётся примерно в 75 млн рублей.

Складывается ощущение, что самые ценные активы Гасана Гасангаджиева записаны на юрлица. Так, по данным судебных баз, вышеназванная компания "Перспектива" сдавала в аренду помещения особняка на улице Садовнической, 44, стр. 1, возведённого в эпоху Александра III. Это могло приносить около 2,5 млн рублей ежемесячно.

В собственности "Перспективы" также находилось 25 соток под Мытищами возле канала имени Москвы. На этой земле построен особняк, который, вероятно, так и не был поставлен на кадастровый учёт, его владельцев узнать невозможно. Место — престижное. Вокруг лес и старинные генеральские дачи, чуть поодаль пляжи и яхт-клубы. Цена такой недвижимости может превышать сотню миллионов рублей.

Есть снимки, где директор "Мосгаза" катает родственников на квадроцикле Can-Am Maverick, который стоит от 2,5 млн рублей. Также на Гасангаджиева зарегистрирован гидроцикл Sea Doo — на этой игрушке за два миллиона рублей рассекал волны его племянник Гаджи Ибрагимов. Последний, к слову, увлекается яхтингом. На одном и том же спортивном судне он дважды участвовал в международной парусной регате Rolex Fastnet Race. Её организует Королевский гоночный клуб Великобритании. Яхта Ибрагимова светилась не только в водах Англии, но и в Каспийском море у берегов Махачкалы.





Что в "Мосгазе" делают красотки

Показательна история красавицы Маргариты Табачковой. В 2012 году она получила диплом престижного РГУ нефти и газа имени Губкина. После выпуска сразу пошла работать в "Мосгаз". Если верить корпоративному вестнику, Табачкова — председатель профкома центрального аппарата организации. То есть защищает интересы трудящихся. Ещё она вице-президент регионального отраслевого объединения "Союз коммунальных предприятий Москвы", которое ранее возглавлял Гасан Гасангаджиев.

— У нас самая крепкая дружба, — пишет она о любимом работодателе в соцсетях.

Маргарита Табачкова выкладывала селфи из ресторана, где ужинала вдвоём с Гаджи Ибрагимовым. В 2015 году она стала хозяйкой Mini-Cooper S. В 2017-м она оплачивала по своему номеру парковку кабриолета Гасангаджиева. В 2018-м Маргарита купила эффектный паркетник BMW X6. Девушка живёт красиво, одевается в бутиках, много путешествует, ежегодно посещает любимую Америку. Слетать в Нью-Йорк ей не помешал даже общемировой локдаун в 2020 году.





Глава "Мосгаза" ценит прекрасное. Всё прошлое десятилетие он судил в РГУНГ конкурс "Королева нефть", где выбирают самую красивую студентку. Там училась, напомним, Табачкова. Недавно Гасангаджиев передал полномочия члена жюри подчинённым: главному кадровику, а также племяннику Ибрагимову.

Конфликт интересов в "Мосгазе"

Всё похоже на то, что Гасан Гасангаджиев развёл в "Мосгазе" семейственность, помог своим близким занять посты топ-менеджеров, получает многомиллионную зарплату, из непонятных доходов скупает оптом квартиры в Москве. Отдельный вопрос о дорогой машине, которая ранее принадлежала структурам, получающим от "Мосгаза" миллиардные контракты. Не исключено, что речь идёт о конфликте интересов. Эта связка может заинтересовать контрольно-ревизионные органы Москвы и силовиков.

Может ли руководитель "Мосгаза" нанимать на работу родню? 0 А почему бы и нет. Если они профессионалы и показывают эффективность Нет, это конфликт интересов. Семейственность не приводит к добру Пусть с этим разберутся силовики

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Авторы Егор Пережогин