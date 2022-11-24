Кошелёк клана Галкиных: как брат пародиста стал миллиардером в сфере ВПК В отличие от Максима Галкина, его брата Дмитрия широкая публика не знает. Однако именно он контролирует бизнес-империю, которую оставили братьям Галкиным их родители. Как он зарабатывает и живёт? 24 ноября, 01:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/Юрий Смитюк/Михаил Джапаридзе, © Instagram (запрещена на территории Российской Федерации)/maxgalkinru

Как Дмитрий Галкин снабжает армию бронетранспортёрами

58-летний Дмитрий Галкин не умеет, как звёздный брат-пародист, шутить со сцены. Он пошёл по стопам родителей: отец возглавлял Главное автомобильно-танковое управление Минобороны, а мать работала в "Рособоронэкспорте". Сейчас Дмитрий Галкин руководит целым блоком военной промышленности страны, снабжая Российскую армию вооружением на десятки миллиардов рублей.

Максим* и Дмитрий Галкины. Фото © Instagram **/maxgalkinru

Отцом братьев Галкиных был генерал Минобороны Александр Галкин. С его подачи в армии появились бронеавтомобили "БТР-80" и "Тигр". В настоящий момент современные модификации этих машин собираются и поставляются армии Военной промышленной компанией (ВПК). Её бессменным президентом является брат пародиста, Дмитрий Галкин.

ВПК не обнародует доходы. Но однажды её топ-менеджер обмолвился, что в 2020 году выручка составила около 20 млрд рублей. За всё время своего существования ВПК, судя по базе госзакупок, заключила с силовиками и военными 300 госконтрактов на 18 млрд рублей. Но это вершина айсберга.

Слева: Дмитрий Галкин с женой, детьми и Аллой Пугачевой, 2019 г. Справа: Алина и Гриша Галкины (дети Дмитрия), Гарии и Лиза Галкины (дети Максима*), 2019 г. Фото © Instagram**/ Galkin_64_dmitry

Главный актив ВПК — Арзамасский машиностроительный завод (АМЗ) — производит модификации БТР-80, БТР-82, БТР-90, вездеход "Ветлуга", армейский автомобиль "Водник", пожарную машину "Пурга", внедорожник "Тигр", бронетранспортёры "Медведь" и "Бумеранг". Доходы АМЗ тоже не обнародуются. На госпоставках завод заработал в 2006-2022 годах 1,8 млрд рублей.









Второй по важности актив — "Завод корпусов" — специализируется на производстве бронекорпусов и бронеэлементов. Доходы там колеблются на уровне 1,5-2 млрд рублей в год. Госзакупки за период под управлением "ВПК" составили свыше 600 млн рублей.

Под руководством Дмитрия Галкина ВПК стабильно расширяет свой портфель военных производств. За последнее время в структуру этой управляющей компании вошли:

"Брянский арсенал" со скромной выручкой, но активами стоимостью миллиард рублей. Этот завод отошёл от производства военных машин и начал делать колёсные экскаваторы. В 2010-2017 годах заключил госконтрактов на 760 млн рублей.

Нижегородский "Военно-инженерный центр" имеет за прошлый год выручку 150 млн рублей и активы на 300 млн.

"Медсанчасть Брянский Арсенал" с формально копеечными оборотами проводит медкомиссию на получение водительского удостоверения. Люди жалуются на плохой сервис и высокую стоимость.

Брянский детский лагерь "Берёзка" закрылся во время эпидемии коронавируса и так и не открылся. Родители, успевшие оплатить вперёд пребывание там своих детей, лишь ценой долгих судебных тяжб смогли получить возмещение.

Завод "Барнаултрансмаш", производящий двигатели. Выручка не публикуется, активы оцениваются в 350 млн рублей.

ВПК тесно работает с Уральским автомобильным заводом и ГАЗ. Среди продуктов взаимодействия, соответственно, бронеавтомобиль "ВПК-Урал" и автомобиль многоцелевого назначения "Атлет". Сейчас "ВПК" придумывает колёсный танк "Бумеранг".

Держателем всех долей ВПК является Арзамасский машиностроительный завод. Он, в свою очередь, принадлежит акционерному обществу "Беркут", которое занимается вложениями в ценные бумаги и имеет за прошлый год чистую прибыль 2,8 млрд и активы на 6 млрд рублей. "Беркутом" владеет некая "Орлан Компани", не приносящая доходов.

Карьера Дмитрия Галкина

До того, как стать президентом ВПК, Дмитрий Галкин тоже занимался "военкой". Сам он говорил в интервью, что пошёл по стопам отца и прослужил с 1981 года до 1995-го. Судя по базе СПАРК, службу он мог незаконно совмещать с бизнесом. После перестройки он учредил компании по обработке лома, а его полный тёзка без ИНН — несколько фирм с лицензией на внешнюю торговлю.

Дмитрий Галкин. Фото © cyclowiki.org

После отставки из армии в середине девяностых Дмитрий Галкин основал "Союзтехинтер". И через это юрлицо купил 49% акций предприятия "Автопромимпэкс", став там председателем совета директоров. В роли соучредителя выступила госструктура.

"Автопромимпэкс" посредничала при продаже высвобождаемого движимого имущества Минобороны, занималась утилизилизацией военной техники, продавала лом за границу, производила оружие с боеприпасами, держала специализированный магазин в центре Москвы.

Обработку лома "Автопромимпэкс" доверяла компании "Технометэк", принадлежавшей Дмитрию Галкину. Налоговики ловили её на работе без счетов-фактур.

"Автопромимпэкс" владела 100% акций ныне расформированного Муромского танкоремонтного завода и 19% акций обанкротившегося Мотовилихинского завода (системы залпового огня "Ураган", "Смерч", буксируемые самоходные орудия "Нона", танковые пушки). Примечательно, что на обоих предприятиях Дмитрий Галкин успевал поработать в совете директоров. Часть активов были перепроданы "Рособоронэкспорту".

Система залпового огня "Ураган". Фото © Wikipedia

Все связанные с "Автопромимпэкс" фирмы либо закрыты налоговиками из-за недостоверно указанных сведений и отсутствия операционной деятельности, либо без следа влились вологодскую фирму "Текила", тоже закрытую.

Какие нарушения находили в компаниях Галкина

В 2012 году Дмитрий Галкин начал активно приобретать активы на своё имя. Сперва он выступил соучредителем подмосковного предприятия "Оружейные мастерские", выпускающего боевой модуль с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ". Выручка там постоянно растёт и достигла в прошлом году 1,2 млрд рублей.

Дистанционно управляемые боевые модули "Арбалет-ДМ". Фото © Wikipedia

На "Оружейных мастерских" 100% долей Камешковского индустриального парка во Владимирской области. С виду это огромный ангар, который занимает Камешковский механический завод (АО "КАМЗ"), производящий гидравлические подъёмники, тракторы и комбайны.

Дмитрий Галкин входил в совет директоров КАМЗ, неизвестно, входит ли сейчас. Данные не раскрываются. По последним данным, Камешковским заводом продолжают владеть его бизнес-структуры.

Доходы "КАМЗ" — 280–540 млн рублей в год. Это юрлицо часто забывает заплатить налоги, из-за чего его неоднократно пытались обанкротить налоговики.

За последние пять лет ревизоры нашли у "КАМЗ" 71 нарушение. Больше всего по части МЧС и Ростехнадзора: не было систем пожаротушения и сигнализации, недоставало заделки негорючими материалами, двери не дотягивали до требуемого предела огнестойкости, отработавшее срок эксплуатации оборудование не проходило техосвидетельствование, новые приборы не испытывались. Также отсутствовало переносное заземление, кабеля были не защищены, журнал учёта не сшит, не хватало инвентарных маркировок.

По линии Роструда свыше дюжины "косяков": зарплата выплачивалась реже, чем полагается; рабочим в условиях повышенной опасности не предусмотрели в договорах компенсации и не организовали им медицинские осмотры; допускалась работа с некачественными молотками и станком с поломанным шпинделем; были случаи, когда сотрудник выходил на смену, имея противопоказания от врача, а его уволившемуся коллеге не доплатили зарплату.

Региональная администрация выявляла, что "КАМЗ" пользовался недрами без лицензии.

В собственности "КАМЗ" банкротящийся Балакиревский механический завод, выпускающий оборудование для энергетических и добывающих компаний. Доходы там небольшие, но на балансе есть 13 гектаров земли.

Ещё "КАМЗ" контролирует Муромский радиозавод, который тоже банкротится, несмотря на солидную выручку в почти полмиллиарда рублей.

Особняки Дмитрия Галкина

В деревне Фоминское Лайф нашёл земельный участок (30 соток), где ещё в девяностых построили красивый особняк для родителей братьев Галкиных площадью 590 квадратов. В 2004 году дом оформил на себя Максим Галкин*. Он пристроил к нему крытый бассейн, а потом переписал на брата. Цена дома — около 150 млн рублей.





У Дмитрия Галкина есть особняк стоимостью около $6 млн в Кесарии — это израильский аналог нашей Рублёвки. Именно там после начала СВО остановились Максим Галкин*, Алла Пугачёва и их дети.Точно известно, что израильский особняк появился у Галкиных раньше десятых годов. Возможно, его покупали ещё родители.

Особняк Дмитрия Галкина в Израиле. Видео © Газета "Известия"

Судя по соцсетям своей семьи, Дмитрий Галкин много времени проводит в Кесарии. Не исключено, что его дети планируют получить израильское гражданство — так же, как и наследники Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным*.

Также Дмитрий Галкин чувствует себя как дома в легендарном замке в посёлке Грязь стоимостью до десяти миллиардов рублей, которым владеет его брат-пародист.

Дмитрию Галкину принадлежат два Мерседеса: внедорожник GLS 400 и седан S 450, а также мотоцикл Harley-Davidson с люлькой.

*Максим Галкин признан иноагентом на территории Российской Федерации. Соцсеть Instagram ** запрещена на территории Российской Федерации.

Авторы Егор Пережогин