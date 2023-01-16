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16 января, 07:13

ВСУ не выпустили ни одного снаряда по Запорожской АЭС с начала 2023 года

"Росэнергоатом": С начала 2023 года не зафиксировано ни одного обстрела Запорожской АЭС

С начала 2023 года не было зафиксировано ни одного обстрела Запорожской АЭС со стороны Украины. Вместо этого ВСУ открывали огонь по промзоне Энергодара и береговой линии, сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"В основном прилёты осуществляются в промзону, по объектам инфраструктуры, по объектам береговой линии. Непосредственно по атомной станции за весь период после Нового года ударов не было", — заявил он в эфире Первого канала.

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Кстати, в конце прошлой недели Лайф писал о прибытии ещё одной группы экспертов на Запорожскую атомную электростанцию. Как сообщал глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, в новую команду вошли три человека. Стоит отметить, что она стала пятой по счёту за весь период.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер

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