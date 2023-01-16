ВСУ не выпустили ни одного снаряда по Запорожской АЭС с начала 2023 года

С начала 2023 года не было зафиксировано ни одного обстрела Запорожской АЭС со стороны Украины. Вместо этого ВСУ открывали огонь по промзоне Энергодара и береговой линии, сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"В основном прилёты осуществляются в промзону, по объектам инфраструктуры, по объектам береговой линии. Непосредственно по атомной станции за весь период после Нового года ударов не было", — заявил он в эфире Первого канала.