ВСУ не выпустили ни одного снаряда по Запорожской АЭС с начала 2023 года
"Росэнергоатом": С начала 2023 года не зафиксировано ни одного обстрела Запорожской АЭС
С начала 2023 года не было зафиксировано ни одного обстрела Запорожской АЭС со стороны Украины. Вместо этого ВСУ открывали огонь по промзоне Энергодара и береговой линии, сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"В основном прилёты осуществляются в промзону, по объектам инфраструктуры, по объектам береговой линии. Непосредственно по атомной станции за весь период после Нового года ударов не было", — заявил он в эфире Первого канала.
Кстати, в конце прошлой недели Лайф писал о прибытии ещё одной группы экспертов на Запорожскую атомную электростанцию. Как сообщал глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, в новую команду вошло три человека. Стоит отметить, что она стала пятой по счёту за весь период.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ