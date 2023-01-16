Мэра Свирска заподозрили в хищении из бюджета 1,5 млн рублей

В Иркутской области мэра Свирска Владимира Орноева подозревают в хищении полутора миллионов бюджетных средств, которые были выделены на приобретение арт-объекта "Поющее дерево". Об этом Лайфу сообщил источник.

Согласно его данным, также по делу проходят начальник Департамента единого заказчика в Свирске Валерий Быков, учредитель строительной фирмы "Сибирский бульвар", депутат гордумы Иркутска Георгий Ни и директор этой же компании Геннадий Нечаев. Правоохранители провели обыски по местам жительства и работы фигурантов. Возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Превышение должностных полномочий".

По данным следствия, в октябре 2020 года Орноев и Быков подписали контракт с компанией "Сибирский бульвар" на возведение "Поющего дерева" в строящемся тогда сквере "Свирская ривьера". По документам подрядчик должен был купить арт-объект за полтора миллиона (вместе с работами по установке), однако оказалось, что это самое дерево уже было полностью оплачено местным благотворительным фондом — ещё до заключения контракта.