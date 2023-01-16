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16 января, 07:03

Мэра Свирска заподозрили в хищении из бюджета 1,5 млн рублей

<p>Мэр Свирска Владимир Орноев. Обложка © <a href="http://admin.svirsk.ru/mayor/index.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Администрации города Свирска</a></p>

Мэр Свирска Владимир Орноев. Обложка © Сайт Администрации города Свирска

В Иркутской области мэра Свирска Владимира Орноева подозревают в хищении полутора миллионов бюджетных средств, которые были выделены на приобретение арт-объекта "Поющее дерево". Об этом Лайфу сообщил источник.

Согласно его данным, также по делу проходят начальник Департамента единого заказчика в Свирске Валерий Быков, учредитель строительной фирмы "Сибирский бульвар", депутат гордумы Иркутска Георгий Ни и директор этой же компании Геннадий Нечаев. Правоохранители провели обыски по местам жительства и работы фигурантов. Возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Превышение должностных полномочий".

По данным следствия, в октябре 2020 года Орноев и Быков подписали контракт с компанией "Сибирский бульвар" на возведение "Поющего дерева" в строящемся тогда сквере "Свирская ривьера". По документам подрядчик должен был купить арт-объект за полтора миллиона (вместе с работами по установке), однако оказалось, что это самое дерево уже было полностью оплачено местным благотворительным фондом — ещё до заключения контракта.

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А ранее Лайф рассказывал о чиновнике Алексее Ляйфере, который ближайшие два месяца проведёт не в мягком кресле заместителя главы Владивостока, а в камере СИЗО. Заммэра проходит обвиняемым по делу о получении взятки должностным лицом и превышении должностных полномочий — п. "в" ч. 5 ст. 290, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Николь Вербер

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