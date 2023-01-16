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Регион
Опубликовано 16 января 2023, 06:54
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На месте крушения самолёта в Непале найдены чёрные ящики

ANI: Спасатели обнаружили чёрные ящики на месте крушения самолёта в Непале

Найдены чёрные ящики разбившегося в Непале пассажирского самолёта авиакомпании Yeti Airlines. Об этом сообщило в понедельник Asian News International (ANI) — одно из крупнейших информационных агентств Индии и всей Южной Азии.

Обнаружение самописцев подтвердил представитель аэропорта Катманду господин Шер Бат Тхакур.

"Диктофон из кабины пилотов и бортовой самописец разбившегося самолёта были найдены", сказал он.

Появилось видео крушения самолёта в Непале с телефона пассажира
Появилось видео крушения самолёта в Непале с телефона пассажира

Напомним, что летевший в Покхару из Катманду самолёт потерпел крушение 15 января. На борту было 72 человека, в том числе четверо россиян. Одна из них — тревел-блогер из Москвы — была беременна, остальные трое россиян были членами одной семьи.

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twitter / Paras156

Марина Калегина
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