На месте крушения самолёта в Непале найдены чёрные ящики

Найдены чёрные ящики разбившегося в Непале пассажирского самолёта авиакомпании Yeti Airlines. Об этом сообщило в понедельник Asian News International (ANI) — одно из крупнейших информационных агентств Индии и всей Южной Азии.

"Диктофон из кабины пилотов и бортовой самописец разбившегося самолёта были найдены", — сказал он.

Напомним, что летевший в Покхару из Катманду самолёт потерпел крушение 15 января. На борту было 72 человека, в том числе четверо россиян. Одна из них — тревел-блогер из Москвы — была беременна, остальные трое россиян были членами одной семьи.