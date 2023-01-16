В Белоруссии стартовали лётно-тактические учения авиации региональной группировки войск

В Белоруссии стартовали лётно-тактические учения, которые проводятся совместно с подразделениями Вооружённых сил России, сообщило Министерство обороны союзной республики.

"Сегодня стартовало совместное лётно-тактическое учение авиационных подразделений Вооружённых сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск", — сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Как уточнили в белорусском оборонном ведомстве, от российской стороны участвуют бойцы Воздушно-космических сил. Также в ведомстве уточнили план учений, в ходе которых, в частности, будут отработаны ведение воздушной разведки и высадка тактического десанта.

"В ходе учения планируется отработать широкий спектр вопросов, в том числе ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы, авиационная поддержка группировок войск, высадка тактического воздушного десанта, доставка грузов и эвакуация раненых", — уточняется в сообщении.