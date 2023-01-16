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16 января, 05:57

"ВКонтакте" объявила о разработке сервиса по распознаванию фейков на фото и видео

Российская соцсеть "ВКонтакте" объявила о разработке сервиса, благодаря которому пользователи смогут самостоятельно проверять опубликованные ролики и фотографии на достоверность и распознавать фейки.

"Появится возможность проверить загруженные на платформу фотографии или ролики на наличие манипуляций, связанных с лицом, например изменения в редакторах или замены одного человека на другого", — приводит заявление компании ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе компании, функция станет доступной в течение полугода.

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Кстати, ранее Лайф писал, что в России могут начать маркировать контент, созданный с помощью дипфейков. Как отмечают эксперты, такая технология становится очень популярной, однако может служить хорошим подспорьем для мошенников. С помощью неё могут совершаться настоящие преступления.

Обложка ©

ТАСС / RBC / Владислав Шатило

Николь Вербер

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