"ВКонтакте" объявила о разработке сервиса по распознаванию фейков на фото и видео
Российская соцсеть "ВКонтакте" объявила о разработке сервиса, благодаря которому пользователи смогут самостоятельно проверять опубликованные ролики и фотографии на достоверность и распознавать фейки.
"Появится возможность проверить загруженные на платформу фотографии или ролики на наличие манипуляций, связанных с лицом, например изменения в редакторах или замены одного человека на другого", — приводит заявление компании ТАСС.
Как уточнили в пресс-службе компании, функция станет доступной в течение полугода.
Кстати, ранее Лайф писал, что в России могут начать маркировать контент, созданный с помощью дипфейков. Как отмечают эксперты, такая технология становится очень популярной, однако может служить хорошим подспорьем для мошенников. С помощью неё могут совершаться настоящие преступления.
ТАСС / RBC / Владислав Шатило