В Германии собрались отдать Киеву проданные Катару зенитные установки
Депутат ФРГ Кизеветтер заявил, что проданные Катару СЗУ Gepard нужно передать Киеву
Немецкий депутат Родерих Кизеветтер призвал "выкупить обратно" переданные ранее Катару 15 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard, чтобы направить их Киеву.
"Находящиеся в Катаре танки Gepard в настоящее время там не нужны и находятся в рабочем состоянии, поэтому я думаю, что было бы очень хорошо выкупить их обратно", — пояснил депутат от находящейся в оппозиции партии Христианско-демократический союз (ХДС) газете Süddeutsche Zeitung.
Кизеветтер добавил, необходимо "сделать всё, что может способствовать победе Украины".
Ранее стало известно, на кого ориентируется канцлер ФРГ Олаф Шольц в вопросе поставок танков Украине. По данным Politico, не последнюю роль играет американский президент Джо Байден.
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