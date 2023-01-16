В Германии собрались отдать Киеву проданные Катару зенитные установки

"Находящиеся в Катаре танки Gepard в настоящее время там не нужны и находятся в рабочем состоянии, поэтому я думаю, что было бы очень хорошо выкупить их обратно", — пояснил депутат от находящейся в оппозиции партии Христианско-демократический союз (ХДС) газете Süddeutsche Zeitung.