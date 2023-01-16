Туристы остались не в восторге от качества жилья и его цен на российских курортах

Российские туристы поделились почти поровну на тех, кто cчитает, что отечественные курорты пока имеют много недостатков, и тех, кто видит лишь незначительные недочёты, а в целом сервис их устраивает. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого СК "Росгосстрах" и туроператором "Большая страна", итоги которого есть в распоряжении Лайфа.

Недовольных 41%. Среди них 66% не устраивают завышенные цены на жильё, 43% — его состояние, а также качество отелей и хостелов, 37% отметили проблемы с транспортной доступностью, 35% россиян не понравилось питание и уровень сервиса, а 31% пожаловался на отсутствующую инфраструктуру для разнообразного отдыха. Тех же, кто считает сервис достойным, оказалось 53%.

Как отмечается в опросе, помимо некачественного сервиса испортить отпуск россиянам могут проблемы со здоровьем. Так, самой частой причиной обращения людей за медицинской помощью на отдыхе являются болезни желудочно-кишечного тракта, на втором месте простудные заболевания, далее следуют различные травмы, которые требуют незамедлительного медицинского вмешательства.

Оптимальной продолжительностью путешествий по России 42% респондентов назвали десять дней, а 33% — семь дней. Для поездок наши сограждане чаще всего выбирают самолёт (80%), поезд (45%) и автомобиль (27%). Кроме того, на отдых они готовы потратить от 30 до 70 тысяч рублей на человека. Россияне заметили, что сложностей с бронированием жилья после ухода иностранных сервисов у них не возникает, так как быстро были найдены отечественные аналоги. Но для четверти путешественников поиск жилья стал проблематичным.

"Внутренний туризм набирает популярность с 2020 года, когда были закрыты границы из-за пандемии и была запущена государственная программа кешбэка за отдых в России. Среди регионов появились новые лидеры туризма: Алтай, Сахалин, Русская Арктика, Калининград, Дагестан, Чечня. Выросло количество и качество объектов туристической инфраструктуры. Но главным аргументом в пользу путешествий по России остаётся первозданная природа нашей страны", — пояснила генеральный директор оператора туров по России "Большая страна" Юлия Репникова.