В МИД назвали страны, которые могут стать безвизовыми для россиян

Россия готовится к переговорам с Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией и несколькими другими странами о введении безвизового режима. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"В настоящее время ведётся работа по подготовке проектов безвизовых соглашений с Мексикой и Малайзией, а также с некоторыми островными государствами Карибского бассейна (Содружество Багамских Островов, Барбадос, Республика Гаити, Тринидад и Тобаго, Сент-Люсия). Соответствующие договорённости прорабатываются также с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией и Замбией", — пояснил дипломат в беседе с ТАСС.

Также Иванов добавил, что с САР (специальный административный район) Гонконг ведутся переговоры об увеличении срока безвизового пребывания граждан с 14 до 30 дней.