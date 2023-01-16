"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 января, 22:12

В МИД назвали страны, которые могут стать безвизовыми для россиян

Замглавы МИД Иванов: Бахрейн, Оман и Саудовская Аравия могут стать безвизовыми для россиян

Россия готовится к переговорам с Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией и несколькими другими странами о введении безвизового режима. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"В настоящее время ведётся работа по подготовке проектов безвизовых соглашений с Мексикой и Малайзией, а также с некоторыми островными государствами Карибского бассейна (Содружество Багамских Островов, Барбадос, Республика Гаити, Тринидад и Тобаго, Сент-Люсия). Соответствующие договорённости прорабатываются также с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией и Замбией", пояснил дипломат в беседе с ТАСС.

Консул назвал причину роста отказов россиянам во въезде в Мексику

Консул назвал причину роста отказов россиянам во въезде в Мексику

Также Иванов добавил, что с САР (специальный административный район) Гонконг ведутся переговоры об увеличении срока безвизового пребывания граждан с 14 до 30 дней.

Ранее посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали заявил, что Иран готов на взаимной основе упростить выдачу индивидуальных виз для туристов из России. По его словам, число туристических поездок между двумя странами в 2022 году возросло, а количество российских туристов выросло в четыре раза в сравнении с 2021-м.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров