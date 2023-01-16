Плохое качество сна усиливает веру в призраков, установили учёные

Качество сна напрямую влияет на веру людей в паранормальные явления, ведь чем хуже сон, тем сильнее это проявляется. Такой вывод сделали британские учёные в ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Science Focus Magazine.

В исследовании приняли участие 12,8 тысячи человек. На этапе отбора были исключены те, кто страдает ментальным расстройством или другими заболеваниями, способными оказать влияние на чистоту эксперимента. Средняя продолжительность сна участников составила 6 часов 51 минуту.

Часть участников в период анкетирования ответила "определённо да" на вопрос о том, верят ли они в потусторонние силы. Участники эксперимента верили в способности некоторых людей вступать в контакт с умершими, в существование демонов и инопланетных существ, в загробную жизнь и призраков. Результаты показали, что чем ниже качество сна участников исследования, тем выше их вера в сверхъестественное.