Плохое качество сна усиливает веру в призраков, установили учёные
Британские учёные выявили влияние качества сна на веру в паранормальные явления
Качество сна напрямую влияет на веру людей в паранормальные явления, ведь чем хуже сон, тем сильнее это проявляется. Такой вывод сделали британские учёные в ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Science Focus Magazine.
В исследовании приняли участие 12,8 тысячи человек. На этапе отбора были исключены те, кто страдает ментальным расстройством или другими заболеваниями, способными оказать влияние на чистоту эксперимента. Средняя продолжительность сна участников составила 6 часов 51 минуту.
Часть участников в период анкетирования ответила "определённо да" на вопрос о том, верят ли они в потусторонние силы. Участники эксперимента верили в способности некоторых людей вступать в контакт с умершими, в существование демонов и инопланетных существ, в загробную жизнь и призраков. Результаты показали, что чем ниже качество сна участников исследования, тем выше их вера в сверхъестественное.
Ранее Лайф писал, что четверо из десяти россиян продолжают трудиться даже во сне, а 42% опрошенных заявили, что иногда ночью им снятся сны о работе. Однако специалисты не видят в этом ничего плохого и предлагают сфокусировать своё внимание на символах и знаках.
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