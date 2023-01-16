"Барселона" победой над "Реалом" завоевала рекордный Суперкубок Испании

Футбольная "Барселона" обыграла "Реал" в финальном матче Суперкубка Испании. Встреча, проходившая на Международном стадионе имени короля Фахда в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, завершилась со счётом 3:1. Для главного тренера каталонцев Хави этот трофей стал первым в качестве наставника клуба.

Героем встречи у каталонцев стал Гави, забивший гол (33-я минута) и отдавший две голевые передачи Роберту Левандовски (45) и Педри (69). У мадридцев отличился Карим Бензема в добавленное время. Гави стал самым молодым игроком, забившим в Суперкубке в возрасте 18 лет и 163 дней. Примечательно, что обошёл он тренера Хави, установившего рекорд в возрасте 18 лет и 205 дней в 1998 году.

Для "Барселоны" эта победа в турнире стала 14-й, это рекорд Испании. "Реал" становился обладателем трофея 12 раз.