"Барселона" победой над "Реалом" завоевала рекордный Суперкубок Испании
"Барселона" обыграла "Реал" и в 14-й раз стала победителем Суперкубка Испании по футболу
Футбольная "Барселона" обыграла "Реал" в финальном матче Суперкубка Испании. Встреча, проходившая на Международном стадионе имени короля Фахда в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, завершилась со счётом 3:1. Для главного тренера каталонцев Хави этот трофей стал первым в качестве наставника клуба.
Героем встречи у каталонцев стал Гави, забивший гол (33-я минута) и отдавший две голевые передачи Роберту Левандовски (45) и Педри (69). У мадридцев отличился Карим Бензема в добавленное время. Гави стал самым молодым игроком, забившим в Суперкубке в возрасте 18 лет и 163 дней. Примечательно, что обошёл он тренера Хави, установившего рекорд в возрасте 18 лет и 205 дней в 1998 году.
Для "Барселоны" эта победа в турнире стала 14-й, это рекорд Испании. "Реал" становился обладателем трофея 12 раз.
Ранее Лайф писал, что украинский полузащитник Михаил Мудрик подписал соглашение с английским футбольным клубом "Челси" до лета 2031 года. Мудрик играл за украинский клуб "Шахтёр", которому "Челси" выплатил 70 миллионов евро за трансфер игрока, ещё 30 миллионов евро было насчитано в качестве бонусов.
Twitter / FCBarcelona