Объявлены стартовые составы "Реала" и "Барселоны" на финальный матч Суперкубка Испании
Стали известны стартовые составы мадридского "Реал" и каталонской "Барселоны" на финальный матч Суперкубка Испании по футболу, который пройдёт сегодня в Эр-Рияде. Поединок начнётся в 22:00 по московскому времени.
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Бензема. "Барселона": Тер Штеген, Араухо, Бускетс, Дембеле, Педри, Левандовский, Кристенсен, Де Йонг, Кунде, Бальде, Гави.
В полуфинале "Реал" и "Барселона" лишь в серии пенальти одолели "Валенсию" "Бетис" соответственно. Клуб из Мадрида является действующим обладателем титула. В прошлом году "Реал" обыграл в финале "Атлетик" со счётом 2:0. Игроки "Барселоны" последний раз выигрывали Суперкубок Испании в 2018 году.
Лайф также писал, что нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема забил в пятом матче подряд в Суперкубке Испании. Таким образом, он повторил рекорд аргентинца Лионеля Месси (восемь голов в пяти матчах) в турнире, который тот установил, выступая за "Барселону".
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