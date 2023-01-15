Объявлены стартовые составы "Реала" и "Барселоны" на финальный матч Суперкубка Испании

Стали известны стартовые составы мадридского "Реал" и каталонской "Барселоны" на финальный матч Суперкубка Испании по футболу, который пройдёт сегодня в Эр-Рияде. Поединок начнётся в 22:00 по московскому времени.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Бензема. "Барселона": Тер Штеген, Араухо, Бускетс, Дембеле, Педри, Левандовский, Кристенсен, Де Йонг, Кунде, Бальде, Гави.

В полуфинале "Реал" и "Барселона" лишь в серии пенальти одолели "Валенсию" "Бетис" соответственно. Клуб из Мадрида является действующим обладателем титула. В прошлом году "Реал" обыграл в финале "Атлетик" со счётом 2:0. Игроки "Барселоны" последний раз выигрывали Суперкубок Испании в 2018 году.