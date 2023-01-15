Мать-баптистка увезла троих детей из ДНР в Америку и уже семь лет прячет их от отца

Ветеран ДНР, который находится на фронте с 2014 года, пытается найти своих детей, связь с которыми была оборвана почти семь лет назад. Бывшая супруга Сергея Тудовшего увезла их в США, а он не может ничего поделать, пишет телеграм-канал Mash.

Дети ветерана ДНР, которых бывшая супруга увезла в США. Фото © Mash

В 2006 году у Сергея и его жены родился первенец — сын Богдан. Чуть позже на свет появились две девочки: Света и Ангелина. До 2011-го в семье всё было хорошо, однако потом пара развелась. После расставания они продолжали общаться и Сергей мог спокойно видеться с детьми. По словам мужчины, бывшая супруга была баптисткой и всегда мечтала уехать за границу.

В 2014 году Тудовший стал добровольцем. Тогда мать его детей потребовала подписать разрешение об их вывозе за границу. В конце марта 2016 года Сергей дал согласие и бывшая жена с тремя детьми уехала в Сакраменто, когда США запустили программу переезда для жителей из Донбасса. В первое время она поддерживала связь с экс-супругом, но потом исчезла. Вот уже на протяжении почти семи лет Сергей пытается узнать о судьбе детей, но не может: для США Донбасса юридически не существует. МИД РФ пока тоже ничего сделать не может.