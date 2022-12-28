В Калининграде сёстры-близняшки могут остаться без любящей семьи из-за матери-кукушки

В Калининграде биологическая мать пытается вернуть дочерей-близняшек, которых отдала в детский дом, когда им было по семь месяцев. Историей поделилась опекунша девочек Анастасия Иванова в беседе с телеграм-каналом "Изнанка. Женщины".

Опекунша Анастасия Иванова — о том, как биологическая мать пытается отобрать у неё детей. Видео © Telegram / "Изнанка. Женщины"

Женщина рассказала, что решение взять детей из детского дома она приняла вместе с мужем. Перед этим они сдали все характеристики, прошли медобследование, обучились в школе приёмных родителей — всё как положено. И вот калининградцы наконец взяли девочек-близняшек, но у них оказалась очень непростая история.

"У мамы (биологической — Прим. Лайфа) всего десять детей было, и они были поэтапно сданы в детский дом. Двоих старших она родила от своего официального мужа, который умер. Сама сдала, дети были тоже в плохом состоянии. Не навещала, не приходила", — поделилась Иванова.

При этом органы опеки устроили женщину на работу, но ходить она туда не стала. В мае 2005 года её лишили родительских прав на девочек, а в сентябре горе-мать родила третьего ребёнка. Также известно, что женщина жила с мужчинами в основном в гражданском браке. В родительских правах по отношению к другим детям её ограничили из-за того, что она подвергала ребятишек опасности, избивала их.

"На сегодняшний день родная мама не сможет обеспечить им тот уровень безопасности, стабильности, психоэмоционального состояния", — подчеркнула Иванова.