В Калининграде сёстры-близняшки могут остаться без любящей семьи из-за матери-кукушки
В Калининграде биологическая мать заявила о правах на детей, которые обрели новую семью
В Калининграде биологическая мать пытается вернуть дочерей-близняшек, которых отдала в детский дом, когда им было по семь месяцев. Историей поделилась опекунша девочек Анастасия Иванова в беседе с телеграм-каналом "Изнанка. Женщины".
Опекунша Анастасия Иванова — о том, как биологическая мать пытается отобрать у неё детей. Видео © Telegram / "Изнанка. Женщины"
Женщина рассказала, что решение взять детей из детского дома она приняла вместе с мужем. Перед этим они сдали все характеристики, прошли медобследование, обучились в школе приёмных родителей — всё как положено. И вот калининградцы наконец взяли девочек-близняшек, но у них оказалась очень непростая история.
"У мамы (биологической — Прим. Лайфа) всего десять детей было, и они были поэтапно сданы в детский дом. Двоих старших она родила от своего официального мужа, который умер. Сама сдала, дети были тоже в плохом состоянии. Не навещала, не приходила", — поделилась Иванова.
При этом органы опеки устроили женщину на работу, но ходить она туда не стала. В мае 2005 года её лишили родительских прав на девочек, а в сентябре горе-мать родила третьего ребёнка. Также известно, что женщина жила с мужчинами в основном в гражданском браке. В родительских правах по отношению к другим детям её ограничили из-за того, что она подвергала ребятишек опасности, избивала их.
"На сегодняшний день родная мама не сможет обеспечить им тот уровень безопасности, стабильности, психоэмоционального состояния", — подчеркнула Иванова.
Причём речь идёт не о финансах, отметила она, ведь дети нуждаются в заботе, любви и безопасности. Ивановы могут дать это девочкам, а вот биологическая мать — нет. При этом женщина решила вернуть родных дочерей и пособия. Она наняла адвоката и начала травить опекуншу девочек в соцсетях, утверждая, что их забрали насильно и теперь не дают видеться.
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Ранее Лайф рассказывал жуткую историю о том, как в ночь на 26 декабря в Свердловской области мать жестоко расправилась с тремя собственными детьми, в которых "вселились бесы". Следователи возбудили уголовное дело. В объёмной записке женщина назвала мужа сатаной, детей — грешниками, а земляков предупредила о наступившем апокалипсисе.
Telegram / "Изнанка. Женщины"