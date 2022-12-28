Аналитик посоветовал моментально прекратить пользоваться гаджетом при вздутии аккумулятора

Вздутие аккумулятора говорит о том, что смартфон может взорваться. Об этом в беседе с Ura.ru заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Если у вас вздулся аккумулятор, моментально прекращайте пользоваться этим аппаратом. Нужно переходить на что-нибудь другое. Конечно, такого взрыва, что вас разнесёт в куски, не будет. Но если вы продолжаете пользоваться зарядкой, тем более не оригинальной, там может быть всё что угодно", — отметил он.

По словам эксперта, аккумулятор может вздуться после падения смартфона, как это недавно случилось со школьницей в Москве. Эксперт считает, что девочка нажала на телефон локтем и после этого произошла вспышка. Специалист уверен, что до этого устройство ещё и уронили, поэтому батарея у него была повреждена.

"Скорее всего, его немножко раздуло, даже это могло быть не видно, и когда он стал шипеть от воздуха — реакция была — девочка его откинула. Это стандартная история. Они десятками происходят ежемесячно по всему миру", — рассказал аналитик.

Специалист заключил, что сверхнадёжной техники нет. Подобная ситуация, по его словам, может случиться с любым телефоном.