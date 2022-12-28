Один из главных талантов российского футбола перешёл в "Локомотив"
Футболист Сергей Пиняев стал игроком "Локомотива"
Сергей Пиняев. Обложка © ФК "Крылья Советов"
18-летний полузащитник сборной России по футболу Сергей Пиняев стал игроком московского "Локомотива", сообщается на официальном сайте красно-зелёных.
Воспитанник столичной академии "Чертаново" и один из самых талантливых молодых футболистов страны подписал контракт с железнодорожниками на четыре года. В новом для себя клубе он будет выступать под номером 19. Вместе с ним из "Крыльев Советов" в "Локомотив" перешёл нападающий Максим Глушенков, который провёл в составе самарцев 60 матчей, забил 16 голов и отдал 8 результативных передач.
Ранее Лайф рассказывал, что бывший капитан "Зенита" итальянец Доменико Кришито возобновил профессиональную карьеру и вновь вернулся в "Дженоа".