Один из главных талантов российского футбола перешёл в "Локомотив"

Воспитанник столичной академии "Чертаново" и один из самых талантливых молодых футболистов страны подписал контракт с железнодорожниками на четыре года. В новом для себя клубе он будет выступать под номером 19. Вместе с ним из "Крыльев Советов" в "Локомотив" перешёл нападающий Максим Глушенков, который провёл в составе самарцев 60 матчей, забил 16 голов и отдал 8 результативных передач.