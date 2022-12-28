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28 декабря, 14:26
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Российские онлайн-магазины снимают с продажи Хаги Ваги после проверки игрушек на качество

Почти все крупные участники российского онлайн-рынка начали снимать с продажи детские игрушки Хаги Ваги. Как сообщили в пресс-службе "Роскачества", ссылки на данный товар пропали с платформ Ozon, Wildberries, "Яндекс.Маркет" и "СберМегаМаркет".

Кроме того, некоторые интернет-магазины, например "Азбука детства" и "Elmers-mama", убрали жутких монстриков из ассортимента. При этом ряд продавцов, включая "Детский мир", запросили повторные испытания у "Роскачества".

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Ранее в "Роскачестве" заявили об опасности популярных среди детей игрушек Хаги Ваги. Так, специалисты организации провели исследования и обнаружили токсичное вещество — фенол — практически во всех образцах. Он быстро всасывается через кожу, верхние дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Наталья Исакова
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