Петербургские учёные начали выращивать арбузы в Антарктиде. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявила заведующая отделом светофизиологии растений и биопродуктивности агроэкосистем Агрофизического НИИ Гаянэ Панова.

Петербургские учёные стали выращивать арбузы в Антарктиде. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Почему арбузы? Полярники захотели чего-то диковинного, отдохнуть душой. Они двигатели наши. "Хотим ягод на антарктической станции "Восток", когда на улице минус 86 и темнота вокруг", — отметила она.

Для появления арбузов специалисты воссоздали условия как в южных широтах. Так, вместо реального солнца они использовали искусственное с оптимизированным спектром, а корнеобитаемая среда повторила рост растений на скалах.

Примечательно, что "Восток" с 2020 года населяют и другие представители флоры: томаты, перцы и различные зелёные культуры. В общей сложности проект реализовывался силами трёх институтов. Коллегам из Северной столицы помогали сотрудники Арктического и антарктического научно-исследовательского института, а также московского Института медико-биологических проблем.

"У нас очень высокие показатели урожая. Посудите сами, кресс-салат за 14–16 дней у нас готов, салат на срезку — за 25 дней. Арбузы через 2 месяца снимаете, огурцы — с 40-го дня от посадки семян. Пять урожаев вы можете снимать", — рассказала Панова.

В свою очередь заведующий сектором программных разработок Агрофизического НИИ Алексей Петрушин подчеркнул, что довести свежие продукты до Арктики и Антарктики довольно сложно из-за больших сроков доставки.