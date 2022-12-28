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28 декабря, 14:00

Лайф узнал текст новогодних открыток от Путина журналистам, чиновникам и общественникам

Путин поздравил с наступающим Новым годом видных журналистов, чиновников и общественников

Президент России Владимир Путин по традиции поздравил с наступающим Новым годом видных общественных деятелей, чиновников и журналистов. Лайф узнал, что содержится в специальной открытке от главы государства.

Лайф узнал, что написано в новогодних открытках от Путина журналистам, чиновникам и общественникам. Фото © LIFE

Лайф узнал, что написано в новогодних открытках от Путина журналистам, чиновникам и общественникам. Фото © LIFE

"В эти светлые, праздничные, всеми любимые дни в каждом доме, в каждой семье люди желают друг другу счастья, удачи, осуществления намеченных планов. Пусть наступающий 2023 год станет благополучным для Вас и Ваших близких. Желаю доброго здоровья и успехов", — говорится в поздравительной открытке от президента.

Песков рассказал о графике Путина в новогодние праздники

Песков рассказал о графике Путина в новогодние праздники

Ранее Лайф сообщал, что новогоднее обращение президента России Владимира Путина пройдёт в традиционном формате и не претерпит никаких изменений.

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© LIFE

Артур Белкин

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